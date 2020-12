Støttepartier sætter minimum på delmål for udledninger

Folketingets partier forhandler lige nu om delmålet, som før er blevet udskudt. Aftalen er, at de skal blive enige om et mål i år, men parterne er langt fra hinanden, og året er snart omme.

Regeringens støttepartier går nu sammen om at kræve et delmål for reduktionen af drivhusgasser i 2025, som skal være på mindst 50 procent.

I maj gik partierne sammen om at kræve et delmål på 50-54 procent, men nu lyder kravet på mindst 50 procent.

- Vi har sagt 50-54 procent før, og det siger Klimarådet. Og nu siger vi mindst 50 procent. Men vi er også med på, at der skal findes et flertal, siger Sofie Carsten Nielsen, der er De Radikales leder.

Det uafhængige organ Klimarådet, der skal rådgive politikerne, foreslog i marts, at delmålet skal ligge mellem 50 og 54 procent i forhold til udledningerne i 1990.

Det er ifølge Klimarådet afgørende for, at Danmark kan leve op til klimalovens målsætning om at have reduceret udledningerne i 2030 med 70 procent.

Dermed er det fælles mål i den lave ende, men inden for rådets anbefalinger.

- Det er ikke at slække på vores ambitioner, Klimarådet har sagt 50-54 procent. Vi går sammen i støttepartierne og siger, at det skal være mindst 50 procent, siger Sofie Carsten Nielsen.

Tidligere har SF krævet mindst 52 procent, Enhedslisten har krævet mellem 50-54 procent, og De Radikale har krævet et delmål på 54 procent.

Politisk leder Pernille Skipper (EL) afviser, at det er en udvanding.

- Det vigtigste er ikke nødvendigvis, hvor højt spændet går op, det vigtigste er, hvad der er et minimum.

- Vi frygter, at regeringen vil præsentere os for noget langt mindre ambitiøst end en bund på 50 procent. Derfor har vi givet hinanden håndslag på at lægge maksimalt pres, siger hun.

Ifølge Ritzaus oplysninger er der dermed stadig et godt stykke vej mellem regeringens ambitioner og støttepartiernes, hvad angår udledningerne.

Alle tre støttepartier afviser at gå med til noget under 50 procent.

Miljøorganisationen Greenpeace mener, at 50 procent er for lidt.

- Det er en dårlig strategi og farlig linedans at sætte et for lavt 2025-mål. Dermed udskyder man de nødvendige her-og-nu-reduktioner og undergraver troværdigheden af 70 procentsmålet, siger klimapolitisk leder Helene Hagel fra Greenpeace i en skriftlig kommentar.

Partierne vil også genåbne de aftaler, som de selv har været med til at indgå om eksempelvis energi og grønne skatter. Energiaftalen er blot et halvt år gammel, dengang var SF godt tilfreds.

- Når vi bliver klogere hen ad vejen, skal vi kigge på de ting, hvor vi kan levere mere. Vi har svært ved at nå i mål med de 70 procent, hvis vi ikke skynder os mere allerede nu, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) forholder sig i et skriftligt svar ikke til de konkrete tal.

- Jeg vil gerne understrege, at regeringen gerne vil have et ambitiøst klimamål for 2025. Det er vigtigt, at vi også på den korte bane handler og sætter gang i reduktioner.

- Samtidigt er det vigtigt, at vi ikke i vores iver efter at gøre noget i 2025 - i stedet for et eller to år senere - vælger løsninger, som er ekstremt dyre eller ineffektive - og som i sidste ende ikke lægger den bedste vej frem mod de 70 procent i 2030, siger han.