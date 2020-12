Støttepartier så gerne aflysning af julegudstjenester

Heller ikke årets julegudstjenester slipper for at mærke konsekvenserne af coronakrisen.

Regeringens støttepartier Enhedslisten og SF så gerne en aflysning af de fysiske julegudstjenester grundet frygt for smitte.

Sådan lyder det fra partierne, efter at kultur- og kirkeminister Joy Mogensen (S) mandag aften sendte opdaterede retningslinjer ud til kirkerne inden jul.

Julegudstjenester må højst vare 45-50 minutter. Og de kan flyttes udendørs. Derudover kan der efter lokal vurdering laves begrænsninger på antal besøgende i kirken. Ligesom der opfordres til at finde alternative løsninger, når det for eksempel gælder fællessang.

Julegudstjenesterne har skabt debat de seneste dage, fordi flere ansatte i folkekirken har udtrykt bekymring over, hvorvidt de kan føre til yderligere smittespredning med coronavirus.

Den bekymring forstår Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, godt. Han havde hellere set en opfordring til at finde digitale løsninger.

- Der er ikke nogen tvivl om, at det er store smittespredningsbegivenheder. Det er mange mennesker, der samles i ét rum. Det er folk, som mødes på kryds og tværs af kontaktnetværk. Så det har alle elementerne til at blive en superspredning, siger Hvelplund.

De skærpede restriktioner er ikke nok. Det mener Kirsten Normann Andersen, der er sundhedsordfører for SF.

- Det er et for stort ansvar at overlade til kirkens personale, og det er for slapt, at sundhedsmyndighederne ikke er mere præcise.

- Jeg anerkender, at retningslinjer er skærpede. Men det er et meget stort ansvar at lægge over på personalet i den enkelte kirke at skulle tage stilling til, hvordan man skal indrette sig, og om man så rent faktisk kan overholde retningslinjerne.

- Jeg er helt med på, at det betyder meget for mange mennesker at gå i kirke. Men samtidig har vi også bare en situation, hvor vi ved, at når vi mødes mange sammen, så risikerer vi at smitte en masse mennesker, fordi mange af os går rundt og er smittet uden at vide det, siger hun.

I den modsatte grøft har Dansk Folkeparti eksempelvis udtalt, at julegudstjenesterne ikke skal aflyses.