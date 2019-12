Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (til venstre) præsenterede tirsdag Torben Tranæs (til højre) som formand for den nye Ydelseskommission. Tranæs er professor og direktør i Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive) og har nu et år til at gentænke kontanthjælpssystemet.

Støttepartier raser over Ydelseskommission

SF og Enhedslisten kritiserer i kraftige vendinger, at regeringen lægger op til, at anbefalingerne fra den såkaldte ydelseskommission skal være udgiftsneutrale.

De seks medlemmer af kommissionen har fået et år til at gentænke hele kontanthjælpssystemet, og det skal ende ud i en række anbefalinger, der tager særligt hensyn til børnene.

Der gik kun ganske få minutter fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) mødte pressen for at præsentere den såkaldte Ydelseskommission, før støttepartierne var ude med skarp kritik.

