Støttepartier opfordrer kraftigt Frank Jensen til at tage orlov

- Det er, både fordi sagen har en så alvorlig karakter og for at sikre, at eventuelle andre ofre føler, at de trygt kan stå frem med deres oplevelser, siger Karina Vestergaard Madsen, som er gruppeformand for Enhedslisten i Københavns Borgerrepræsentation.

Socialborgmester Mia Nyegaard fra Radikale Venstre pointerer, at det er normalt, når eksempelvis virksomheder håndterer den type sager, at hovedpersonen er sendt hjem.

- Vi kan ikke tvinge Frank Jensen til at tage orlov undr undersøgelsen, men det vil jeg kraftigt opfordre ham til at gøre, siger Mia Nyegaard.

Sisse Marie Welling (SF), sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune, siger til TV 2:

- Når der rejses så alvorlige beskyldninger mod en medarbejder, er det normalt at vedkommende sendes hjem, indtil sagen er blevet undersøgt. Derfor opfordrer vi kraftigt Frank Jensen til at søge orlov.

Fredag bragte Jyllands-Posten vidnesbyrd fra to kvinder, der mener, at Frank Jensen har krænket dem. Frank Jensen undskylder søndag den ene sag fra 2012. Siden er flere kvinder stået frem.

Søndag aften sikrede han sig fortsat opbakning som overborgmester fra Socialdemokratiet i København under et krisemøde.

På et pressemøde efter mødet erkendte, at han har været en krænker. Han undskyldte overfor de kvinder, han har stødt gennem 30 år i politik.

Alle partier i Københavns Borgerrepræsentation undtagen Socialdemokratiet ønsker, at der bliver lavet en uafhængig advokatundersøgelse af anklagerne.

De går på, at overborgmesteren har haft grænseoverskridende adfærd overfor medarbejdere og folkevalgte i Københavns Kommune.

Partierne ønsker, at en kommende undersøgelse bliver forankret i Økonomiudvalget. Men det udvalg er Frank Jensen selv formand for.

- Det giver ikke mening, at det er ham, der sidder som formand for det udvalg, som skal sikre, at den her undersøgelse kommer hele vejen rundt, siger Karina Vestergaard Madsen, som et argument for, at en orlov er nødvendig.

Partierne har besluttet at indkalde Frank Jensen til et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde, og forhåbningen er, at det allerede kan blive i denne uge.

- Når vi har haft det møde, så håber jeg også, at det ikke kun er Enhedslisten, SF, Det Radikale Venstre og Alternativet, som opfordrer Frank Jensen til at søge orlov, men at det er alle partier.

Personligt har Karina Vestergaard Madsen mistet tilliden til Frank Jensen, men Enhedslistens gruppe i Borgerrepræsentationen har endnu ikke haft lejlighed til at diskutere opbakningen til overborgmesteren.

Frank Jensen er udover at være overborgmester også næstformand i Socialdemokratiet og er medlem af partiets ledelse.