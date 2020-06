Støttepartier om rapport: Regeringen må lægge oliejagt i graven

Så klar er reaktionen fra SF's klimaordfører, Signe Munk, efter at Klimarådet i en rapport har anbefalet regeringen at aflyse den ottende og fremtidige udbudsrunder om at udvinde olie og gas i Nordsøen.

Enhedslisten og De Radikale vil ligeledes have udbudsrunden aflyst.

Klimarådet, som er et uafhængigt ekspertorgan, lægger i rapporten ikke mindst vægt på, at Danmark med et stop for olie- og gasudvinding kan styrke troværdigheden om egne klimaambitioner.

Folketinget vedtog sidste år med bredt flertal en klimalov. Den indeholder en ambition om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 i forhold til niveauet i 1990.

- Der er to helt afgørende pointer, som Klimarådet tager frem, siger Signe Munk.

- Der er en global klimaeffekt af at aflyse den ottende udbudsrunde. Det gavner klimaet.

- Og hvis Danmark gerne vil vise internationalt grønt lederskab, så dur det ikke, at vi har et olie- og naturgaseventyr i Nordsøen, som belaster klimaet og også peger i en helt forkert retning i forhold til Parisaftalen, siger hun.

Enhedslistens klimaordfører, Mai Villadsen, mener ligeledes, at regeringen bliver nødt til at følge Klimarådets anbefaling.

- Når Danmark har påtaget sig det ambitiøse mål med 70 procent CO2-reduktion i 2030, så mangler det da også bare, at vi også tør gå foran med at stoppe at lede efter mere olie og gas i Nordsøen.

- Hvis Dan Jørgensen gerne vil huskes som den klimaminister, der virkelig gjorde noget globalt og fik sat et internationalt aftryk, så skal han gøre det eneste rigtige, nemlig at trække stikket på en ny oliejagt, siger hun.

De Radikales stedfortrædende klimaordfører, Ruben Kidde, peger ud over de klimamæssige gevinster ved at aflyse den ottende udbudsrunde på, at Danmark fremover kommer til at være langt mindre afhængig af olieindtægter.

- Olie er ikke fremtidens produkt. Det viser priserne i verdensmarkedet også.

- Estimaterne for, hvad vi kan få ud af det her over de næste årtier, er så lave, så det (stop af olieudvindingen, red.) er noget, vi har råd til at gøre, og som vi ikke har råd til at lade være med i forhold til befolkningens opbakning og vores internationale troværdighed, siger han.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) oplyser i en skriftlig kommentar, at rapporten fra Klimarådet kommer til at indgå i regeringens stillingtagen til, om den ottende udbudsrunde skal gennemføres.

Han fortæller, at regeringen forventer at kunne komme med yderligere udmeldinger i efteråret.

- Regeringen vil se samlet på Nordsøens fremtid og ikke bare behandle ottende udbudsrunde isoleret. Det er vores ansvar som regering at tage beslutninger, der forener de forskellige hensyn, der bør tages.

- Vi vil selvsagt vurdere sagen gennem de klimabriller, vi altid bruger. Men det er også vigtigt at tage højde for blandt andet økonomiske konsekvenser, arbejdspladser og forsyningssikkerhed.

- Det er en kompleks balancegang, vi er ude i. Hvis Danmark skal tage internationalt klimalederskab, så skal vi også vise, at den grønne omstilling kan gå hånd i hånd med økonomisk ansvarlighed, lyder det fra Dan Jørgensen.