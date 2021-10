Støttepartier mistænker regeringen for U-vending om kønsskifte

Sådan lyder det fra De Radikale, SF og Enhedslisten, efter at regeringen ifølge Jyllands-Posten har meddelt, at den skal overveje spørgsmålet yderligere.

Regeringen kom for over et år siden ellers med et udspil, som gik ud på, at børn skulle have lov til at skifte køn i CPR-registret fra dreng til pige eller omvendt. Uanset alder. I dag skal man være 18 år for få et juridisk kønsskifte.

De Radikales ligestillingsordfører, Samira Nawa, er forundret.

- Det er ærgerligt, for da regeringen lagde udspillet frem, var der et flertal, og mange var begejstrede. Særligt de børn, som når de for eksempel går til lægen bliver mødt med, at hvorfor de ligner en pige, når de på deres CPR-nummer er en dreng, siger Nawa til Ritzau.

- Det var de børn, vi ønskede at hjælpe, og det er de børn, der oplever et kæmpe svigt fra regeringens side, når der nu bliver trukket i land, siger hun.

Årsagen til regeringens tøven er ifølge Jyllands-Posten et notat fra Det Etiske Råd, hvor der ikke er enighed blandt de 17 medlemmer om, hvor lavalderen skal sættes.

Et stort flertal i rådet ønsker at sænke lavalderen. Men modsat regeringen vil de fleste medlemmer af rådet ifølge Jyllands-Posten have en grænse på 10-12 år.

Nawa forstår ikke, at regeringen trækker i land.

- Jeg er overbevist om, at regeringen har tænkt sig godt og grundigt om, da den lavede dette udspil. Det var i hvert fald mit indtryk, og vi havde en rigtig god snak og dialog om det, siger hun.

Nawa ser forslaget så godt som begravet nu.

- Vi er blevet holdt hen under corona, hvor vi fik at vide, at der var en masse andet, regeringen havde travlt med, og lige pludselig kommer den her melding, når corona ikke længere kan bruges som en undskyldning.

- Så jeg kan ikke lade være med at tænke, om det her betyder, at det er fuldstændig begravet, og at regeringen er vendt på en tallerken på det her spørgsmål, siger Nawa.

Foruden De Radikale var også de øvrige støttepartier Enhedslisten og SF parate til at se på lavalderen for juridisk kønsskifte.

Enhedslistens ligestillingsordfører, Pernille Skipper, er meget utilfreds med regeringens beslutning.

- Jeg ved simpelthen ikke, hvad der foregår. Jeg var så stolt af, at regeringen ville fjerne aldersgrænsen for juridisk kønsskifte.

- Det afføder selvfølgelig debat, og det vidste den også godt dengang, siger Skipper til Jyllands-Posten.

Der er dog ros til regeringen fra Nye Borgerliges børneordfører, Mette Thiesen.

- Godt, at regeringen ser ud til at have fået kolde fødder. Når man er barn, bestemmer man ikke sin egen sengetid, så selvfølgelig skal man heller ikke kunne skifte køn juridisk. Hvad man gør, når man bliver 18, må man selv om - men lad børn være børn, skriver Thiesen på Twitter.

Senere onsdag vil SF's ligestillingsordfører, Astrid Carøe, afkræve indenrigsminister Kaare Dybvad (S) svar på emnet i Folketingssalen, når der er spørgetid med regeringens ministre.

- Det er ikke mange måneder siden, at regeringen slog sig op på, at det fortsat var regeringens holdning, at den ville have juridisk kønsskifte uden aldersgrænse. Det må vi tale med regeringen om, for det er en ærgerlig kovending, siger Carøe.