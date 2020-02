Støttepartier kræver samtykke fremfor frivillighed i voldtægtslov

Regeringens støtteparti Enhedslisten kræver ligefrem, at en voldtægtsdefinition skal baseres på manglende samtykke.

- Jeg er bange for, at en ændring til en frivillighedsbaseret lovgivning vil betyde, at en situation, hvor en kvinde ligger helt stille med ansigtet bortvendt eller gemt under puden, vil kunne ses som udtryk for et implicit "ja", siger retsordfører Rosa Lund (EL).

- På den måde ligger begrebet frivillighed desværre ikke indholdsmæssigt langt fra fraværet af tvang, som loven kræver i dag. Så vil det jo fortsat reelt være offerets ansvar at sige fra eller gøre modstand. Det er det, vi skal have gjort op med.

Straffelovrådet anbefaler onsdag i en betænkning at ændre paragraffen om voldtægt, så der ikke er tvivl om, at seksuelle handlinger altid skal være frivillige.

Rosa Lund er bekymret over, at ordet samtykke ikke er centralt i rådets anbefalinger.

De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard, gør det også helt klart, at en ny voldtægtsbestemmelse skal være baseret på samtykke.

- Det er det, som vil skabe den stærkeste retssikkerhed. Og det er jo ikke så ofte, at man ændrer voldtægtsbestemmelsen, så vi vil hellere tage et elefantskridt end et museskridt, siger Kristian Hegaard.

For SF er det også vigtigt, at ofrene med en ny lovgivning får samme retsstilling ved "frivillighed" som ved "samtykke".

- SF har længe kæmpet for en samtykkebaseret lovgivning, og derfor vil jeg gerne høre flere eksperters vurderinger af, om Straffelovrådets anbefalinger om frivillighed giver samme forbedring for ofrene, siger hun.

I forståelsespapiret, som SF, EL, De Radikale er enige om, og som danner grundlag for S-regeringen, har regeringen forpligtet sig til at tage initiativ til at gennemføre en samtykkebaseret lovgivning.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) vurderer, at der er stort overlap mellem begreberne samtykke og frivillighed.

- Det afgørende for mig er ikke, om det hedder frivillighed eller samtykke, men hvad vi kriminaliserer, siger ministeren.