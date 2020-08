Støttepartier kræver påbud om mundbind udbredt til hele landet

Myndighedernes anbefaling om, at passagerer i bus, tog og metro bruger mundbind i myldretiden, skal i stedet være et krav, og det skal gælde i den kollektive trafik over hele landet.

- Når man fra styrelsernes side anbefaler, at man skal bruge et mundbind, så synes vi faktisk, at det er vigtigt at gå skridtet videre og sige, at vi påbyder det i den kollektive trafik, siger SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen.

Enhedslisten er helt på samme linje. Partiet vil gøre mundbind obligatorisk i den kollektive trafik i hele landet. Desuden vil partiet gøre dem gratis.

- Det er jo, fordi Sundhedsstyrelsen allerede anbefaler brug af mundbind. Men det er tydeligt at se, at det langtfra er alle, der benytter sig af det, siger Peder Hvelplund, sundhedsordfører i Enhedslisten.

- Jeg er selv lige kommet op af metroen. Det er jo stadig et fåtal af passagererne, der benytter sig af det, selv om det er i myldretiden.

Selv om myndighederne anbefaler brug af mundbind, når det ikke er muligt at holde en meters afstand til andre passagerer, er det i øjeblikket kun et krav i seks østjyske kommuner.

Det gælder i kommunerne Aarhus, Silkeborg, Favrskov, Skanderborg, Odder og Horsens.

Enhedslisten og SF vil altså udbrede kravet til hele landet og tage det med til regeringen, når Folketingets partier onsdag eftermiddag skal forhandle om næste fase af genåbningen.

Spørgsmål: I dag lyder den generelle anbefaling, at man skal bruge mundbind, når det ikke kan lade sig gøre at holde afstand. Har I ikke tillid til, at danskerne selv kan vurdere, hvornår det er nødvendigt?

- Jo, men mundbind bruger jeg jo ikke kun for at beskytte mig selv. Det er også for at beskytte andre mod, at jeg kommer til at smitte dem. Derfor er det ret afgørende, at det ikke bare er en afvejning, man selv gør, men at det er en kollektiv beslutning, siger Kirsten Normann Andersen.

Peder Hvelplund siger:

- Dels er det svært at vurdere, og desuden kan man godt gå ned i metroen uden et mundbind, og så kommer der pludselig mange mennesker. Hvis man ved, at man skal bruge det, så er det nemmere at forholde sig til, siger han.