De Radikale mødte talstærkt op, da forhandlingerne om finansloven for næste år for alvor blev skudt i gang mandag. Politisk leder Morten Østergaard vil have de "lutter gode hensigter" fra S-regeringen på klimaområdet omsat til konkret handling. Også SF og De Radikale var til forhandlinger hos finansminister Nicolai Wammen (S).

Støttepartier har fokus på elbiler og skov

S-regeringens støttepartier vil have bedre forhold for elbiler, og så skal landbrugsjord omlægges til skov, lød det under finanslovsforhandlinger om klima.

Det stod klart, at der er nok at tage fat på, efterhånden som S-regeringens tre støttepartier på skift gik ind for at holde møde med finansministeren.

