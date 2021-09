Støttepartier: Snarlig velfærdslov er tiltrængt fremskridt

Det er et fremskridt og et tiltrængt værn mod forringelser, siger finansordførerne Rune Lund (EL) og Lisbeth Bech-Nielsen (SF).

- I SF har vi igen og igen sagt, at vi som absolut minimum skal have en vækst, der svarer til, at der kommer flere unge og ældre. Ellers kan man ikke have et velfærdssamfund i fremtiden, fordi den bliver for dårlig og for ringe.

- Det er fuldkommen afgørende at få den her lov, og det vil betyde, at man ikke kan bruge de penge, som man ellers ville have brugt på velfærd, på for eksempel skattelettelser, siger Lisbeth Bech-Nielsen.

Rent teknisk skal loven forpligte enhver regering til at lade det offentlige forbrug følge det, der hedder det demografiske træk.

Det demografiske træk er et udtryk for, at sammensætningen af befolkningen ændrer sig. Eksempelvis vil der de kommende år blive flere ældre.

- Velfærdsloven vil dog kun være en absolut minimumsbund, og den er ingen garanti for genopretning og udbygning af vores velfærd, som vi har brug for efter mange års nedskæringer og forringelser.

- Men det er et fremskridt, og Enhedslisten støtter det, siger Rune Lund.

Lovforslaget er en forsinket udgave af den velfærdslov, som Socialdemokratiet gik til valg på.

Forslaget ventes at blive sendt i høring en af de nærmeste dage.

En velfærdslov vil være en lov ligesom alle andre, der kan vedtages og fjernes af det til en hver tid siddende flertal i Folketinget.

Dermed kan et eventuelt kommende borgerligt flertal fjerne loven, lige så hurtigt som et flertal kan vedtage den, hvis den ønsker det.

- Hvis vi får vedtaget loven, og der måtte være et fremtidigt flertal, der vil fjerne det, så står de med en ekstremt dårlig sag.

- Velfærdsloven er kun et minimumsværn, for den vil kun sikre, at vores velfærd ikke forringes, i takt med at der kommer flere unge og ældre. Jeg vil gerne se det politiske flertal, der mener, at vores velfærd skal forringes, mener Rune Lund.

Også hos SF mener Lisbeth Bech-Nielsen, at det vil kunne mærkes, hvis velfærdsloven først vedtages og siden fjernes.