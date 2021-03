Støttepartier: Regering fortsætter overvågning af borgerne

Det går ikke ifølge støttepartierne, der vil ændre forslaget, der præsenteres i sin fulde længde til efteråret. I SF glæder man sig over, at der endelig kommer et bud på, hvordan reglerne kan laves om, fordi de er i strid med EU-retten.

Regeringen vil med et nyt forslag i vid udstrækning fortsætte registrering af kunders mobiloplysninger.

- I den model, der fremlægges, går man enormt langt for at bevare mest mulig logning. Det synes jeg, er stærkt problematisk, siger retsordfører Karina Lorentzen (SF) i en skriftlig kommentar.

Hun har svært ved at se, hvordan det nye forslag fra justitsminister Nick Hækkerup (S) lever op til den EU-dom, som påbyder Danmark at stoppe den generelle og udifferentierede overvågning.

- I praksis fortsætter overvågningen jo. Derfor kommer vi til at udfordre ministerens plan, og vi vil presse på for at reducere logning endnu mere, siger hun.

Registreringen - også kendt som logning - afslører, hvem telekunder har ringet til. Man kan også se, hvem de har sms'et til, og hvilken mast telefonen har været forbundet til. Logningen giver ikke adgang til indholdet af kommunikationen.

En række gange har skiftende regeringer udskudt at gøre noget ved registreringen af kunders mobiloplysninger.

EU-Domstolen har ellers flere gange kendt det ulovligt. Og telebranchen har fortsat registreringen, selv om selskaberne ikke kan straffes for at undlade det.

Regeringen lægger onsdag op til, at politiet også fremover skal kunne anvende teleoplysninger i sager om grov kriminalitet og sager, der omhandler den nationale sikkerhed, hvis der er en trussel mod Danmark. Det fremgår ikke, om det skal være en konkret trussel.

- Der har været en trussel mod Danmark siden 11. september 2001. Det gør, at man har fundet en kattelem til at forsøge at fortsætte masseovervågningen, siger retsordfører Kristian Hegaard (R).

I oktober 2020 kom der en ny afgørelse fra EU-Domstolen. Samme dag varslede regeringen en revision. Den blev i januar udskudt til efteråret. De Radikale vil ændre forslaget med det samme.

- Det afgørende er, at den massive overvågning af tusindvis af uskyldige danskere ikke kan fortsætte. Det er i klar strid med privatlivets ret og EU-reglerne, siger Kristian Hegaard.

Ifølge Justitsministeriet må registreringerne ikke anvendes som bevismaterialer i sager om almindelig kriminalitet. Der er dog ikke en afgrænsning af almindelig og grov kriminalitet.