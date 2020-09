Støttepartier: Mette F. umyndiggør sine ministre

Eksempelvis siger Anne Valentina Berthelsen, folketingsmedlem for SF, til Berlingske, at hun oplever en "umyndiggørelse" af de enkelte ministre.

En række ordførere fra regeringens støttepartier kritiserer statsminister Mette Frederiksen (S) for at give sine ministre for lidt råderum.

- Jeg oplever, at tingene er styret af statsministeren på et niveau, hvor ikke engang ministrene selv rigtig får at vide, hvornår ting på deres område skal ske.

- Det er meget frustrerende for os som ordførere reelt ikke at kunne forhandle med en minister og ikke engang kunne få at vide, hvornår en minister regner med, at tingene sker, siger SF'eren til Berlingske.

Henning Hyllested, der er folketingsmedlem for Enhedslisten, peger på et konkret eksempel.

Det drejer sig om, at han ikke kunne få transportminister Benny Engelbrecht (S) til at sætte en dato for kommende forhandlinger om en infrastrukturplan.

Hos De Radikale siger Zenia Stampe til Berlingske, at der i perioder er enkelte sager, der skal prioriteres højt, og "på alle andre fagområder bliver ministrene i virkeligheden bare administratorer af status quo".

En række andre folketingsmedlemmer fra støttepartierne udtrykker i Berlingske at have samme oplevelse.

Det har ikke været muligt for avisen at få en kommentar fra Mette Frederiksen.

Til gengæld siger Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, at han ikke genkender billedet.

Han erkender dog, at styringen under Mette Frederiksen er strammere end under tidligere regeringer.

- Jamen, det er den da. Vi har et stærkt politisk lederskab af regeringen og anderledes styr på tingene end under den tidligere Løkke-regering.

- Jeg synes, det er entydigt positivt både politisk og demokratisk, at man går efter at lede på den måde, siger han til Berlingske.