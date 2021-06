Støtteparti: Fodbold-VM i Qatar er udenrigspolitik

Torsdag er udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og kulturminister Joy Mogensen (S) indkaldt i et samråd om sagen. Det er Hønge, som via Udenrigsudvalget har indkaldt ministrene.

Hønge mener, at den danske regering skal lægge mere pres på Qatar, som kritiseres for kummerlige arbejdsvilkår til migrantarbejdere, der bygger VM-stadioner og infrastruktur til begivenheden, samt brud på diverse menneskerettigheder.

- Man kan ikke holde sport og politik adskilt, siger Hønge.

- Det er så indlysende, at dette også er udenrigspolitik. Det er imagepolitik for Qatar. Landet laver ikke fodbold-VM, fordi de pludselig er interesseret i fodbold, siger den politiske ordfører fra et af regeringens støttepartier.

Flere rapporter, eksempelvis fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty International, har påvist slavelignende forhold for gæstearbejdere i Qatar.

Skulle de danske fodboldherrer kvalificere sig til VM-slutrunden, kommer der ikke en dansk boykot. Det har Dansk Boldspil-Union (DBU) meddelt.

Og det har længe stået fast, at den danske regering heller ikke kommer til at presse på for en dansk boykot.

Qatar har ifølge Amnesty International lavet en række reformer efter internationalt pres. Dog er oliestaten fortsat langt fra i mål, når det handler om at sikre ordentlige vilkår for landets mange migrantarbejdere. De kommer hovedsageligt fra Asien og Afrika.

Tilbage i marts kom landsholdet med en markering over for Qatar før en VM-kvalifikationskamp mod Moldova.

Landsholdet havde inden kampen iført sig en T-shirt med påskriften "football supports change" (fodbold støtter forandringer).

Hønge har stor tiltro til, at de danske spillere vil markere deres utilfredshed med Qatar som vært yderligere, skulle landsholdet kvalificere sig.

- Man kan ikke nøjes med kun at kigge på det sportslige, når de stadioner, som der skal spilles på, bogstaveligt talt er bygget på ligene af de bygningsarbejdere, der er døde undervejs.

- Jeg tror, vi har et landshold og en landstræner, der godt kan finde ud af at gøre noget. Men vi har også brug for, at man politisk spiller ind her. Ellers ender vi med at være nyttige idioter for Qatar, og det skal vi ikke være, siger Hønge.

Hvordan landsholdet eventuelt skal markere sig, ved han ikke. Politisk mener Hønge, at den danske regering sammen med ligesindede lande skal finde ud af, hvordan man i fællesskab presser Qatar.

I en fælles kronik i Jyllands-Posten skriver Jeppe Kofod og Joy Mogensen om emnet.

- Den danske regering beder ikke individer, virksomheder eller organisationer om at føre udenrigspolitik på Danmarks vegne, skriver duoen.

- Vi mener grundlæggende ikke, at dansk udenrigspolitik skal føres per proxy med danske sportsudøvere som uforvarende bønder på et udenrigspolitisk skakbræt.

- Af samme årsag vil vi heller ikke fra politisk hold diktere, om DBU skal deltage i Qatar, tilføjer ministrene.