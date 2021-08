Størstedelen af landets kommuner udskyder affaldssortering

Otte ud af ti kommuner har søgt om dispensation for fristen for at sortere affald i ni fraktioner fra i år.

Langt fra alle landets kommuner har kunnet leve op til nye krav til fraktioner af affaldssortering.

Derfor har et stort flertal af de i alt 98 kommuner søgt om dispensation til at få udsat fristen for de nye krav.

Det viser en aktindsigt, som DR har fået fra Miljøstyrelsen.

Sagen kommer i forlængelse af den politiske aftale, som blev indgået sidste sommer af alle Folketingets partier på nær Nye Borgerlige.

Med aftalen skulle der skabes et landsdækkende system for sortering af affald. Med systemet skulle borgere i alle kommuner sortere skrald i ni fraktioner fra i år og i ti fraktioner fra næste år.

Loven blev først vedtaget i december, og da flere kommuner påpegede, at de ikke kunne leve op til den korte frist allerede 1. juli i år, besluttede partierne i foråret at give kommunerne mulighed for at få dispensation.

Ifølge DR viser aktindsigten, at otte ud af ti af landets kommuner har søgt om dispensation for fristen. Samtidig har mere end halvdelen af landets kommuner udskudt affaldssorteringen i halvandet år.

Af aktindsigten fremgår det, at den fraktion, som flest kommuner har søgt om dispensation fra at sortere, er mad- og drikkekartoner.

Her har hele 72 ud af landets 98 kommuner søgt om dispensation.

Også sorteringer af plast, pap, madaffald og farligt affald som batterier volder kommunerne vanskeligheder.

I forhold til sorteringen af mad- og drikkekartoner står mange kommuner med et problem, da det er en helt ny type af affald at skulle sortere. Det forklarer Dansk Affaldsforening, en interesseorganisation for kommunale affaldsselskaber.

- I Danmark har vi i øjeblikket ikke mulighed for at genanvende de her fraktioner. Lige nu er det nødt til at blive kørt til udlandet, siger Nana Winkler, der er specialkonsulent i Dansk Affaldsforening, til DR.

Hun er imidlertid optimistisk i forhold til, at de kommuner, der har søgt om dispensation til så sent som slutningen af næste år, nok skal ende med at kunne opfylde de nye krav.

- Det kommer til at blive indsamlet, og det kommer til at blive genanvendt. Det tager bare den tid, det tager at få det planlagt, så hele systemet hænger sammen.

- Både så borgerne får den rigtige information, og så vi i sidste ende får det afsat til nogen, hvor det giver mening for miljøet, siger Nana Winkler.

Det har ikke været muligt for DR at interviewe miljøminister Lea Wermelin (S), da hun er på ferie.