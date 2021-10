Tal fra Statens Serum Institut viser, at størstedelen af indlagte med corona er færdigvaccinerede. Det skal ses i lyset af,

Størstedelen af coronaindlagte er færdigvaccinerede

Nye tal fra Statens Serum Institut (SSI) viser, at størstedelen af de patienter, der er indlagt med covid-19, er færdigvaccinerede.

Den seneste opgørelse fra 17. oktober viser, at 66 personer, som er færdigvaccinerede, er blandt de 115, der var indlagt den dag.

47 af de indlagte er uvaccinerede, mens 2 har påbegyndt vaccinationen.

Tallene skal ses i lyset af, at tre ud af fire i befolkningen er færdigvaccineret - svarende til 4,4 millioner personer - og at vaccinerne ikke beskytter 100 procent mod sygdom.

Hvis man ser på antallet af indlæggelser per 100.000 indbyggere, er der omkring fem gange så mange indlagte i gruppen af uvaccinerede sammenlignet med de færdigvaccinerede.

Der er altså meget større sandsynlighed for at blive indlagt med corona, hvis man ikke er vaccineret.

Professor og specialeansvarlig overlæge ved Infektionsmedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital Isik Somuncu Johansen kan genkende billedet med flere færdigvaccinerede indlagte.

- Det kunne eksempelvis være folk med cancersygdom eller de folk, der er på plejehjem, som har fået vaccine for næsten efterhånden 10 måneder siden. Deres immunitet er måske faldet, og det er det, der gør det.

- Til gengæld er de ikke voldsomt syge. De er indlagt, men de er ikke så syge, som de havde været før vaccinetiden.

Isik Somuncu Johansen understreger, at vaccinen ikke fungerer lige så godt hos alle borgere.

- Så der er den population, der er vaccineret, men er syg af nogle andre diagnoser, der gør, at deres vaccine ikke har fungeret så godt, som man forventer.

På Odense Universitetshospital ser man ikke længere ret mange uvaccinerede, der bliver indlagt, fortæller Isik Somuncu Johansen.

- Uvaccinerede ser vi ikke ret tit længere her hos os. Men der er nogle landsdele, som stadigvæk ser den slags patienter.

I Danmark begyndte man fredag i sidste uge også at invitere alle over 65 år samt særligt udsatte og ansatte i social- og sundhedssektoren til et tredje, såkaldt boosterstik.

Sundhedsstyrelsen forventer, at alle skal have et tredje stik, men det er der ikke sat dato på.