Større politiaktion ved Center Avnstrup

Hun kan sidst på eftermiddagen ikke sige noget om, hvornår politiet kan fortælle, hvad aktionen går ud på.

Center Avnstrup er hjemrejsecenter for afviste asylansøgere. Her bor både enlige og familier, der har fået endeligt afslag på asyl, skriver Røde Kors på sin hjemmeside.

Hvis de afviste asylansøgere medvirker til egen hjemrejse, vil de forblive i Avnstrup, indtil det er muligt at rejse. Afviste asylansøgere, der ikke ønsker at medvirke til egen hjemrejse, bor på et udrejsecenter.

Centeret ligger ved Hvalsø i Lejre Kommune og er med cirka 600 pladser det største asylcenter på Sjælland.