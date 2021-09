Støjbergs topembedsmand: Hun havde svært ved at slippe tanke

Selv om det i 2016 hurtigt stod klart, at der ikke kunne være en undtagelsesfri ordning med adskillelse af asylpar, blev daværende minister Inger Støjberg ved med at komme tilbage til, at hun ønskede, at alle skulle adskilles.

Men hun accepterede, at der måtte være undtagelser til ordningen. Det fortæller tidligere departementschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet Uffe Toudal Pedersen fredag i rigsretssagen mod Støjberg.

- Hun har accepteret, at sådan må det være. Men det var ikke noget, der skete med klapsalver, siger Uffe Toudal, der i dag er pensionist.

Han fortæller, at det kom op flere gange i forløbet om asylparrene i foråret 2016.

- Det var noget, hun vendte tilbage til mange gange, siger Uffe Toudal og fortsætter:

- Omvendt tog hun det til sig. Vi sagde til hende: Ja, Inger, vi har været igennem det, men nu skal vi videre, og det tog hun til efterretning.

Han har ikke tal på, hvor mange gange Støjberg gentog sit synspunkt.

- Situationen var den, at ministeren havde uendeligt svært ved at slippe tanken om, at ordningen skulle være uden undtagelser. Derfor kom diskussionen tilbage flere gange, siger Uffe Toudal.

Det var 25. januar 2016, at Inger Støjberg læste artikler om "barnebrude" på danske asylcentre og besluttede, at hun ville adskille mindreårige asylansøgere fra ægtefæller og samlevere.

Efterfølgende blev der i embedsværket udarbejdet et notat om ordningen, hvoraf det fremgik, at der skulle være undtagelser i særlige tilfælde, hvor der ikke skulle ske adskillelse.

I Rigsretten er Støjberg tiltalt for at have iværksat og fastholdt en instruks om en ulovlig ordning uden undtagelser.

Ifølge Uffe Toudal var der også drøftelser med ministeren, da notatet blev udarbejdet.

- Notatet formede vores holdning. Det var der, det blev tydeligt for alle og enhver, at man ikke kunne gøre det undtagelsesfrit, siger Uffe Toudal.

Notatet godkendte Støjberg 9. februar 2016. Dagen efter gik Støjberg ud i en pressemeddelelse og fortalte, at alle par skulle adskilles - uden at nævne undtagelser.

Uffe Toudal fortæller, at han gerne ville have nævnt undtagelser i pressemeddelelsen.

- Der var plads til undtagelser. Det havde vi været igennem. Det stod over for ministerens holdning om, at hovedbudskabet var, at der skulle føres en stram politik på området, siger departementschefen.

Forklaringen fra Toudal stemmer overordnet set med Støjbergs udlægning.

Hun har fortalt, at hun godkendte notatet om, at der kunne være undtagelser, fordi det måtte være sådan, og at hun i pressemeddelelsen ikke ville flage med undtagelser.

Afhøringen af Uffe Toudal fortsætter resten af fredagen og ventes først færdiggjort på næste retsmøde, som er tirsdag.