Støjbergs ministerium udstikker tjekliste til domstole

I løbet af de næste uger skal omkring 100 udviste udlændinge fra Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast for retten for at have overtrådt reglerne for melde- og opholdspligten.

Det skriver DR P4 Midt & Vest.

I sagerne har Udlændinge- og Integrationsministeriet helt usædvanligt lavet et skema, som anklagemyndigheden og domstolene skal følge for at sikre straffe på et ensartet og hårdere niveau, skriver mediet.

Landsforeningen af Forsvarsadvokater mener, at det er et eksempel på, at den dømmende magt i højere grad bliver forsøgt påvirket af politikere.

- Man har et forudgivet skema, og så er det vanskeligt at tillægge den enkelte sag en individuel bedømmelse, som den bør have krav på. Det fratager simpelthen domstolene mulighed for at afgøre sagen, siger formand Kristian Mølgaard til DR Nyheder.

Nye regler betyder, at det kan give op til halvandet års fængsel, hvis man gentagne gange ikke har overholdt sin meldepligt. Noget af straffen kan afsones med fodlænke.

Hos anklagemyndigheden afviser man kritikken fra forsvarsadvokaterne.

- Dommerne kan jo også læse skemaet, og så må de tage stilling til, hvad det skal koste. Der står jo i grundloven, at dommerne er frie og uafhængige og i princippet selv kan bestemme, siger senioranklager Jens Severinsen til DR P4 Midt & Vest.

Han tilføjer, at han selv har tænkt sig at følge skemaet. Men han medgiver, at skemaet er vidtgående, i forhold til hvad der tidligere er set.

- Der er ikke ret mange bestemmelser, tror jeg, hvor der er en så detaljeret strafpåstand fra lovgivers side, siger han til mediet.