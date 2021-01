Venstres retsordfører, Inger Støjberg, står ifølge sin egen kredsformand til at miste sit ordførerskab. (Arkivfoto)

Støjbergs kredsformand: Hun kan ikke være retsordfører

Inger Støjberg kan ikke være Venstres retsordfører, så længe hun står overfor en kommende rigsretssag. Den mener Støjbergs egen kredsformand, Susanne Rusbjerg, fortæller hun til Politiken.

- Det ved Inger også godt, og det ved vi også godt. At selvfølgelig kan Inger ikke fortsætte med at være retsordfører, siger Susanne Rusbjerg til avisen.

- Man kan ikke være retsordfører og have en rigsretssag hængende over hovedet. Det giver sig selv. Det ved vi alle sammen godt. Det ved jeg, det ved kredsbestyrelsen, det ved Inger, det ved alle.

Et flertal i Folketinget har tilkendegivet, at der bør føres en rigsretssag mod Inger Støjberg for en instruks, der blev givet fra hendes ministerium i 2016.

Instruksen tilsidesatte enhver individuel vurdering, når det omhandlede adskillelse af alle asylpar, hvor den ene var mindreårig.

En undersøgelseskommission har fundet, at instruksen var "klart ulovligt".

Siden blev Støjberg også involveret i et opgør med sin partiformand, Jakob Ellemann-Jensen. Forholdet mellem de to blev så betændt, at Jakob Ellemann-Jensen bad Støjberg trække sig fra sin post som næstformand.

Derfor skulle Venstre i weekenden på et ekstraordinært landsmøde vælge en ny næstformand. Valget faldt på Stephanie Lose. Landsmødet bød dog også på en kritik af Venstres kurs fra Støjberg, der ikke ville svare på, om hun vil blive i partiet.

Modsat bad Jakob Ellemann-Jensen hende om at finde ud af det. Han oplyste samtidig, at Venstres gruppe i Folketinget i denne uge vil finde ud af, om Inger Støjberg kan fortsætte som partiets retsordfører.

Den beslutning er dog stadig ikke truffet, hvilket partiets politiske ordfører, Sophie Løhde, bekræfter for Politiken.

- Der er ikke truffet nogen beslutning i Venstre om ordførerskaber. Jeg håber jo, at Inger snart vil fortælle, om hun fortsat vil være en del af fællesskabet i Venstre, siger hun.

Politiken har ikke kunne få en kommentar fra Inger Støjberg selv.