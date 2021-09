Støjbergs departementschef: Pressemeddelelse var ikke instruks

Sådan lyder det fra Uffe Toudal Pedersen, der dengang var departementschef i Støjbergs ministerium, og som fredag sidder i vidneskranken i Rigsretten. Her er Støjberg tiltalt for en ulovlig instruks om at adskille asylpar uden undtagelser.

Pressemeddelelsen var en instruks, vurderede Instrukskommissionen efter en granskning i 2020. Men sådan ser Uffe Toudal altså ikke på det.

- Jeg har aldrig været ude for i min karriere, at en pressemeddelelse blev til en intern instruks, siger han i Rigsretten.

Her prøver anklager Jon Lauritzen at forstå, hvorfor Uffe Toudal ikke sørgede for, at Udlændingestyrelsen blev informeret om, at man i pressemeddelelsen talte om en ordning uden at nævne undtagelser, men at man i praksis skulle gøre noget andet for at overholde loven.

Uffe Toudal forklarer, at alle, der var involveret i sagen, var klar over, at ordningen ikke måtte være undtagelsesfri.

Han henviser blandt andet til, at der før pressemeddelelsen blev godkendt et notat, hvoraf det fremgik, at der skulle være undtagelser.

- Jeg er med på, at det fysiske notat ikke fandt vej ud til styrelsen. Det kan man så beklage. Men det ændrer jo ikke ved, at den ramme, som alle havde - at man ikke kunne have denne ordning uden undtagelser - var gældende.

- Hvis man pludselig havde en opfattelse af, at den var undtagelsesfri, skulle man have spurgt ind. Vi instruerer jo ikke en styrelse gennem pressemeddelelser, siger Toudal.

Daværende afdelingschef Lykke Sørensen, der var ministeriets topjurist, ser dog anderledes på notatet. Anklageren påpeger, at Lykke Sørensen mener, at notatet ikke spillede nogen rolle.

- Det spillede i hvert fald en meget klar rolle for mig, siger Uffe Toudal.

- Det kan godt være, at det fysiske notat ikke kom med i mailstrømmen efterfølgende. Men jeg tror virkelig, at man må sondre her. Dermed forsvandt analysen og konklusionen jo ikke. Det var det, der var det centrale.

Rigsrettens formand, Thomas Rørdam, bryder også ind og tager fat i en formulering fra pressemeddelelsen. Her står der, at asylpar, hvor den ene er mindreårig, ikke må indkvarteres sammen efter "de nye retningslinjer".

Det er direkte i modstrid med formuleringerne i notatet, påpeger han.

- Hvordan kan man sende en pressemeddelelse ud med et indhold, der ikke svarer til den ordning, som er gældende, vil retsformanden vide.

- Der må jeg sige, at jeg ikke har været opmærksom på den forskel før, svarer Uffe Toudal.

I Udlændingestyrelsen efterlyste de retningslinjer, men fik dem først ti måneder senere. Jon Lauritzen vil vide, om styrelsen havde andet skriftligt grundlag end pressemeddelelsen.

- Der var pressemeddelelsen, ja, men der var jo en dialog mellem vores folk og styrelsen, siger Toudal.

Inger Støjberg er tidligere blevet afhørt. Hun nægter at have udstedt en ulovlig instruks, og hun har også lagt vægt på, at hun jo havde godkendt notatet med undtagelser.

Notatet nævnte hun først offentligt, da sagen blev gransket i Instrukskommissionen flere år efter forløbet med adskillelserne.