Støjbergs advokat føler sig uretfærdigt behandlet af kommission

Instrukskommissionen er nedsat for at gennemgå asylsagen fra 2016, hvor der ulovligt blev adskilt asylpar, hvor den ene var mindreårig. Det skete, mens Støjberg var minister.

- Der bør ikke stilles ledende spørgsmål, der bør ikke stilles spørgsmål på baggrund af fejlagtige præmisser, udspørger bør ikke gå efter bestemte svar, siger Nicolai Mallet.

Spørgsmål fra kommissionens udspørger opstår i kraft af et tæt samarbejde med kommissionens medlemmer, så Støjbergs advokat tilføjer, at det også er "en kritik af kommissionen".

Det afviser kommissionens udspørger, Lars Kjeldsen, og landsretsdommer og formand Peter Mørk Thomsen fredag, da Mallet fremlægger 12 sider med anklager.

En af de mest centrale anklager er, at Mallet mener, at det undervejs i kommissionen har fremstået som om, at Folketingets Ombudsmand ikke har modtaget et notat, som Inger Støjberg har fremhævet som "helt centralt".

Da Støjberg blev afhørt over to dage i maj blev hun spurgt ind til, hvorfor embedsmændene tilsyneladende ikke havde sendt det til ombudsmanden.

Det kunne hun ikke svare på.

Samme dag konkluderede formanden dog, at der som minimum var sendt et udkast. Dagen efter tog han spørgsmålet op igen og konkluderede, at der mellem de mange hundrede sider havde været vedlagt det endelige notat.

Ombudsmanden tillagde det dog ikke nogen værdi.

Støjberg mener, at notatet viser, at hun har accepteret, at der ville være undtagelser, når asylpar skulle skilles ad. Det er dog et åbent spørgsmål, om hun reelt har godkendt notatet, og hun har ikke nævnt det, før hun afgav forklaring i kommissionen.

Embedsmændene har ikke tillagt det nogen større værdi, selv om de selv har arbejdet med det. Det skyldes, at der blev udsendt en pressemeddelelse om at adskille alle, som var uden undtagelser. Den blev fulgt i stedet.

Udspørger Lars Kjeldsen gennemgik anklagepunkterne fra Støjbergs bisidder og afviste dem alle.

- Jeg anerkender ingen af de forhold, som advokat Mallet fremhæver, siger Lars Kjeldsen.

Nicolai Mallet kalder det desuden uhensigtsmæssigt, at bisiddere skal rejse indvendinger med det samme, men det afviste kommissionens formand blankt.

Han følte sig beklikket på sin troværdighed.

- Jeg er ikke nogensinde før blevet beskyldt for ikke at være objektiv og neutral. Det eneste, der styrer os, er, at vi skal gøre et godt stykke arbejde, siger Peter Mørk Thomsen.

Hvis Mallet vil gå videre med sine anklager, skal han mere formelt rejse det over for kommissionen, der skal tage officielt stilling til det. I sidste ende kan sagen ende i Østre Landsret.

Nicolai Mallet har i mange år være tilknyttet Venstre og haft sæde i både Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse.