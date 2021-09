Støjberg ville ikke flage med undtagelser

Sådan lød det mandag fra tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, da hun for første gang skulle forklare sig over for Rigsretten.

Netop en pressemeddelelse er central for sagen, hvor Støjberg er tiltalt for at have iværksat en ulovlig instruks om, at mindreårige asylansøgere skulle adskilles fra deres ægtefælle eller samlever.

10. februar 2016 meddelte hun i en pressemeddelelse, at hun havde bedt Udlændingestyrelsen om straks at sætte en stopper for, at mindreårige i asylsystemet kunne bo med en ægtefælle eller samlever.

Der blev i pressemeddelelsen ikke nævnt en mulighed for undtagelser. Da man i sådanne sager har ret til en individuel behandling, vil det være en ulovlig måde at praktisere.

Støjberg forklarede mandag i Rigsretten, at hun ikke ville nævne undtagelserne.

- Det er ikke, fordi kattelemmen ikke er der. Men fordi det er helt hypotetisk på det tidspunkt, synes jeg godt, man kan diskutere, om det er det, man skal flage i en pressemeddelelse, sagde hun.

Herefter var det ifølge Støjberg ude af hendes hænder, og hun forventede, at departementet tog over og videreformidlede notatet til Udlændingestyrelsen.

- Jeg havde en klar berettiget forventning om, at de gjorde det, fordi vi har en klar arbejdsgang i et ministerium, sagde hun.

Det var et par uger før pressemeddelelsen, at Støjberg besluttede, at hun ville have adskilt asylparrene.

Den 25. januar 2016 sad hun i en minibus i Bruxelles med blandt andre ministeriets afdelingschef Lykke Sørensen, og hun læste en artikel om "barnebrude" på danske asylcentre, hvilket kom som et chok for hende.

- Jeg har uden tvivl sagt meget kraftigt, hvad jeg mener om det her. Jeg har sikkert sagt: Hvad kan jeg gøre?

- Så er det, at Lykke Sørensen siger: Du kan gøre, hvad du vil. Det er dine centre, forklarede Støjberg.

Herefter meddelte Støjberg i et opslag på Facebook, at hun omgående ville have det stoppet.

Et par uger senere - mandag den 8. februar 2016 - sad Inger Støjberg i sin ministerbil på vej fra Jylland. Her læste hun for første gang et notat om adskillelse af asylpar, som nu er centralt for hendes forsvar.

Notatet er udarbejdet af embedsmænd i ministeriet. Det tilsiger, at der er tilfælde, hvor par ikke kan adskilles - altså at der er undtagelser.

Dagen efter drøftede Støjberg det med sin daværende særlige rådgiver, Mark Thorsen, og daværende departementschef Uffe Toudal på gangen i ministeriet. De kom ifølge Støjberg frem til, at undtagelser er hypotetiske.

- Vi tror ikke, at der vil komme undtagelser, forklarede Støjberg.

Man kan af ministeriets system se, at en ministersekretær godkendte notatet 9. februar klokken 13.44.

- Fordi det er hypotetisk, godkender jeg det, for så må det være sådan, sagde Støjberg.

Dagen efter kom pressemeddelelsen, og ifølge Folketingets anklagere betød det, at man så skulle se bort fra notatet, hvilket Støjberg er uenig i.

Afhøringen af Støjberg fortsætter tirsdag. Dommen ventes før jul.