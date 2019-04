Støjberg vil ikke lade asylfamilier lave mad på Sjælsmark

Det er udelukket, at afviste asylfamilier på Udrejsecenter Sjælsmark selv kan få lov at lave mad.

- Afviste asylansøgere tilbydes ikke selvhushold - altså mulighed for selv at lave mad - fordi regeringen mener, at der skal være en klar markering af, at afviste asylansøgere ikke er velkomne i Danmark og skal rejse hjem, siger hun.

I starten af april udgav nødhjælpsorganisationen Røde Kors en rapport, som viser stor mistrivsel blandt børnene.

Organisationen mener, at familier først bør flyttes til et udrejsecenter, når udrejsen er umiddelbart forestående.

Men eftersom der ikke er politisk flertal for det, er Røde Kors kommet med seks konkrete anbefalinger til, hvordan forholdene for børnene Udrejsecenter Sjælsmark kan forbedres. Heriblandt at familier skal have mulighed for at lave deres egen mad. I dag spiser de alle måltider i en kantine.

Udlændinge- og integrationsministeren har bedt sit ministeriums embedsmænd om at se nærmere på de seks anbefalinger.

Før det arbejde er færdigt, er det for tidligt at sige noget om, hvorvidt det kommer til at føre til ændringer, siger ministeren, som dog senere i samrådet slår fast, at hun ikke har tænkt sig at ændre på forholdene.

- Min generelle tilgang er, at regeringen ikke har intentioner om at ændre på de overordnede rammer for de afviste asylansøgere, siger ministeren.

- Det vil være med det afsæt, at jeg kommer til at forholde mig til de konkrete anbefalinger, når mine embedsmænd har forholdt sig til dem, siger hun.

Det er Alternativets Carolina Magdalene Maier, som har kaldt Inger Støjberg i samråd.

- Det er trist, at regeringen ikke i højere grad - om ikke andet så for børnenes skyld - tager anbefalingerne til sig, siger Carolina Magdalene Maier på samrådet.

Holger K. Nielsen, som er integrationsordfører i SF, undrer sig.

- Hvad er grunden til, at vi ikke kan give dem et lille køleskab og et lille køkken, så de kan få et minimalt familieliv, spørger han.

- Vi mener ikke, at Sjælsmark skal være et sted, hvor man har en helt almindelig hverdag, og det er jo netop derfor, at der er kantineordning. Og vi går ganske enkelt ikke ind for, at der skal være selvhushold, svarer ministeren.