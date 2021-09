Støjberg vil have islamkritiker til at vidne om tvang

Ja, hvis man spørger Inger Støjberg og hendes forsvarsadvokater, som vil have hende til at forklare om tvangsægteskaber.

Det skal nemlig belyse, hvorfor Støjberg gik så meget op i at få adskilt mindreårige asylansøgere fra deres ægtefælle eller samlever.

Sådan lød argumentationen tirsdag fra Inger Støjbergs forsvarsadvokat, Nicolai Mallet, i Rigsretten, hvor dommerne skal afgøre, om vidnet kan føres.

- Når vi mener, at Ayaan Hirsi Ali vil kunne bidrage med relevant belysning af sagen mod Støjberg, hænger det først og fremmest sammen med begrebet tvang.

- Det bærende i ministerens beslutning om at ændre praksis var at undgå, at helt unge asylpiger blev fastholdt i ægteskaber, som de ikke helt frivilligt havde valgt at indgå, sagde Nicolai Mallet tirsdag.

Anklager Anne Birgitte Gammeljord mener derimod ikke, at det er relevant at føre Ayaan Hirsi Ali som vidne. Derfor skal det afvises, mener hun.

- Det er anklagemyndighedens opfattelse, at bevisførelsen ikke er relevant, sagde hun i retten og argumenterede videre:

- Ayaan Hirsi Ali har ikke været involveret i det konkrete sagsforløb, og hun kan i øvrigt efter vores opfattelse ikke bidrage med oplysninger om sagens bevistemaer.

Det har Nicolai Mallet dog svært ved at forstå.

- Jeg har svært ved at forstå, at anklager især i en sag som denne her vælger at modsætte sig afhøring af vidne om forhold, der er helt centrale i sagen.

- Ikke mindst når der er Ayaan Hirsi Ali, der lå til grund for Inger Støjbergs opfattelse af, der var brug for at skride ind, sagde Mallet tirsdag.

Han pegede på, at Støjberg har læst Ayaan Hirsi Alis bøger og mødt hende en enkelt gang i 2016. Anklageren påpeger derimod, at mødet først fandt sted længe efter tilblivelsen af det, som anklageren mener, er en ulovlig instruks.

Nemlig den pressemeddelelse fra 10. februar 2016, hvor Inger Støjberg meddelte, at hun ville sørge for et stop for, at mindreårige asylansøgere kunne bo med en ægtefælle eller samlever.

Ayaan Hirsi Ali er født i Somalia. Hendes far var politisk aktiv og måtte flygte med sin familie. De endte i Holland, men Ayaan Hirsi Ali bor nu i USA, men har flere gange været i Danmark.

I 2010 deltog hun i Dansk Folkepartis årsmøde. Hun modtog i 2004 partiet Venstres frihedspris. Ayaan Hirsi Ali har desuden tidligere har udtrykt sin opbakning til Inger Støjberg.

Støjberg fortæller efter tirsdagens retsmøde, hvorfor hun gerne vil have Ayaan Hirsi Ali til at vidne, selv om hun ikke bor i Danmark, men i USA.

- Jeg mener ikke, at der er nogen, der er bedre end Ayaan Hirsi Ali. Når man er i en rigsret, vil man gerne have den bedste ekspert, siger Støjberg.

Afgørelsen om, hvorvidt Hirsi Ali kan vidne, ventes dommerne at træffe i næste uge. Det er uvist, hvornår den offentliggøres.

I sagen er Støjberg anklaget for at udstede og fastholde en ulovlig instruks om at adskille mindreårige asylansøgere fra deres ægtefælle eller samlever - uden undtagelser. På mandag skal Støjberg afhøres.