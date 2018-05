Støjberg tvivler på behov for loft over familiesammenføring

Det siger hun til Ritzau, efter at den tyske koalitionsregering er nået til intern enighed om et loft på maksimalt 1000 familiesammenføringer om måneden.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) mener ikke, at der umiddelbart er brug for at indføre et loft over familiesammenføringer for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus.

- Situationen i Tyskland er helt, helt anderledes end den, vi har i Danmark, siger hun.

Danmark har et meget lavere antal asylansøgere end Tyskland, fremhæver hun. I 2016 kom der 745.000 asylansøgere til Tyskland.

Hvis Danmark skulle have haft samme niveau i forhold til indbyggertal, skulle der være kommet 52.000 asylansøgere hertil, forklarer Støjberg. Der kom kun cirka 6000.

- Det var på grund af de opstramninger, vi har gennemført. Der er langt færre, der kan søge om familiesammenføring. Og i og med at vi har udskudt retten til familiesammenføring, er vi i en helt anderledes situation, siger Støjberg.

Dermed er hun fuldstændig på linje med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der tirsdag blev spurgt til emnet af Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl under Folketingets spørgetime.

Spørgsmål: Hvad er der i vejen for at indføre sådan et loft bare for en sikkerheds skyld?

- Nu skal vi have kigget på det tyske forslag. Vi kender ikke præcist indholdet på nuværende tidspunkt. Det skal vi have kigget på. Det kan vi godt tillade os, fordi vi har vist rettidig omhu ved at gennemføre 73 stramninger, siger Støjberg.

- Jeg følger med stor interesse det tyske forslag. Men vi er i en situation, hvor vi kan tillade os at få det kigget grundigt igennem.