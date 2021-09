Støjberg testede grænse på stormfuldt møde

I februar 2016 meddelte Inger Støjberg som minister, at mindreårige asylansøgere skulle adskilles fra deres ægtefælle. Men hun måtte indse, at der ville være undtagelser.

De fem sager diskuterede de i Udlændinge- og Integrationsministeriet på et møde 9. marts, fortalte Støjberg, da anklager Anne Birgitte Gammeljord tirsdag afhørte hende i Rigsretten.

- Jeg kan ikke helt tidsfæste det, men det er der, hvor mine alarmklokker begynder at ringe, sagde Inger Støjberg.

Hun troede hidtil, at der kun helt hypotetisk set ville være undtagelser, hvor der ikke kunne adskilles, lød det.

Kontorchef i ministeriet Jesper Gori kaldte efterfølgende mødet om de fem sager for "stormfuldt". Støjberg forklarede tirsdag, at hun var træt af, at der var par, der ikke kunne adskilles.

- Derfor trykker jeg lidt på maven. Jeg tester lidt af, hvor er grænsen. Det kan godt være, jeg har været lidt obsternasig og gået lidt tæt på de sager. Det skal jeg ikke kunne afvise.

- Det kan være rimeligt hårdt at se på sådan nogen sager her, og det kan godt være det, Gori henviser til, sagde Støjberg i retten.

Et af de fem par kunne ifølge Støjberg helt sikkert ikke adskilles, da de var blevet gift i Danmark med særlig tilladelse - såkaldt kongebrev. Men de fire andre var tvivlstilfælde.

Der var udtalelser fra psykologer i de fem sager. Men til dem sagde Støjberg tirsdag:

- Der er også en grund til, at man har søgt ind på det her felt. Så er det jo, fordi det interesserer en dybt, og så vil det være mærkeligt, hvis det ikke smitter af på det, man afleverer, også selv om man er faglig.

- Det er mit indtryk, at det smittede af engang imellem.

Hun afviser dog, at hun ville sagsbehandle og afgøre sagerne.

Ifølge Støjberg vidste Udlændingestyrelsen godt, at der var undtagelser med par, der ikke kunne adskilles. Hun henviser til, at styrelsen netop sendte de fem sager til ministeriet.

- Når styrelsen agerer, som de gør, er det, fordi at de godt er klar over, at der dukker undtagelser op, sagde hun.

Støjberg er tiltalt for at iværksætte og fastholde en instruks om at adskille mindreårige asylansøgere fra ægtefæller - uden undtagelser - selv om den praksis er ulovlig.

Forsvaret går på, at hun dagen før pressemeddelelsen - uden undtagelser - godkendte et notat, hvor det fremgik, at der i særlige tilfælde var undtagelser.

- Derfra er det jo ude af mine hænder, sagde Støjberg tirsdag.

Instrukskommissionen, der granskede sagen i 2020, kom dog frem til, at notatet mistede sin betydning efter pressemeddelelsen.

Anklageren ville tirsdag vide, hvornår Støjberg fandt ud af, at parrene ikke fik den påkrævede partshøring.

- Hvornår det så præcist går op for mig, at der er noget knas, der skal vi jo noget videre hen. Jeg kan ikke sætte dato på, sagde hun.

Men det stod i hvert fald stod klart på samråd i juni 2017, fortalte hun.

Onsdag vil forsvarerne stille Støjberg spørgsmål.