Støjberg stopper kvoteflygtninge: Vi behøver pusterum

Forslaget har fået kritik for at lægge ekstra pres på lande i nærområdet. De håber, at EU-lande vil aflaste dem ved at tage kvoteflygtninge.

Før førstebehandlingen står Inger Støjberg som ventet fast på forslaget:

- Vi har sat det på pause, fordi vi skal kunne følge med. Vi har simpelt hen brug for et pusterum, siger Inger Støjberg.

Spørgsmål: Du taler om behov for et pusterum, men antallet af asylansøgere er det laveste i ni år? Så har vi vel fået det pusterum, så vi kan tage flere kvoteflygtninge?

- Vi har en meget, meget lav tilstrømning til Danmark. Vi har ikke set en lavere tilstrømning de seneste ni år, så der er ikke tvivl om, at de opstramninger, som vi har gennemført, har virket i meget høj grad.

- Men der er stadigvæk for få, der forsørger sig selv. Derfor er det også et af de elementer, der spiller ind, siger Inger Støjberg.

Hun vil dog ikke opstille konkrete mål for, om det eksempelvis er 50 procent af flygtninge, der skal forsøge sig selv, før regeringen igen vil åbne for kvoteflygtninge.

- Der er flere ting, der spiller ind. Så man kan ikke bare sætte ét tal op og sige, at det er så og så mange, der skal forsørge sig selv.

- Jeg så gerne, at når man kom hertil, så forsørgede man sig selv. Det skulle alle gøre. Man skal bare lige huske på, at det er mennesker, der kommer fra samfund, hvor man er vant til, at man forsøger sig selv.

- Og hvis man tager de flygtninge, der er kommet hertil, så er de fra den stærkeste gruppe. Derfor må de alt andet lige også kunne forsørge sig selv, siger Inger Støjberg.

Spørgsmål: Men når du ikke vil opstille præcise kriterier, så kan det jo reelt blive aldrig, at vi tager kvoteflygtninge igen?

- Vi kigger på det her år for år. Og så ser vi, hvornår vi igen kan lukke op for kvoteflygtninge.

Spørgsmål: Lande i nærområderne som Jordan og Libanon tager mange flygtninge. Bliver vi ikke nødt til at hjælpe dem ved at tage kvoteflygtninge, så det ikke bryder sammen dernede?

- Vi hjælper i høj grad de lande økonomisk. Netop med at huse de her mennesker og forsørge de her mennesker. Så man kan roligt sige, at Danmark tager sin del af byrden.

Inger Støjberg forventes at kunne samle flertal for forslaget med Socialdemokratiet. Regeringen håber dog også at kunne overbevise Dansk Folkeparti om at stemme for.

Regeringens støtteparti er bekymret for en formulering i lovforslaget om, at der i en særlig situation kan åbnes for at tage flere flygtninge.

Det betyder dog ikke, at en ny integrationsminister bare kan sætte antallet af kvoteflygtninge op, siger Inger Støjberg.

- Det er kun, hvis vi kommer i en situation, hvor vi kan mindske tilstrømningen til Europa via en international aftale, at man kan sætte det i spil.

- Men Uffe Elbæk eller en radikal integrationsminister vil ikke bare kunne lukke op. Så skal man spørge Folketinget, siger Inger Støjberg.