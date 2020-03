Støjberg skal afhøres om instruks til unge asylpar i maj

Afhøringerne kører fra 14. maj til 8. juni i Retten på Frederiksberg.

Den tidligere udlændinge- og integrationsminister skal selv i vidneskranken 24.-25. maj, fremgår det af Instrukskommissionens hjemmeside.

Ud over Støjberg er der indkaldt en lang række tidligere og nuværende ansatte i Udlændinge- og Integrationsministeriet og styrelser under ministeriet.

Sagen om den ulovlige instruks drejer sig om Inger Støjbergs ageren i forhold til at adskille asylpar, hvor den ene var under 18 år gammel.

Den tidligere Venstreminister bad 10. februar 2016 asylcentre om at sørge for, at ingen asylansøgere under 18 år blev indkvarteret sammen med en ægtefælle.

Det førte til, at 23 par blev adskilt, men ministeriet måtte ændre instruksen.

Efter omkring et år kritiserede Ombudsmanden ordren og erklærede, at det var ulovligt at skille parrene ad per automatik.

Inger Støjberg har ved flere lejligheder afvist, at hun har gjort noget ulovligt. Hun har udtalt, at hun gjorde det for at beskytte de piger, der var under 18 år.

- Nej, jeg har ikke givet en ulovlig instruks til mit system. Sagen handler om, hvorvidt vi vil tillade, at ældre mænd bor sammen med yngre piger på asylcentre, sagde Inger Støjberg i november.

Kommissionen blev nedsat i januar. Den har fået halvandet år til at undersøge sagen.

Formand for kommissionen er Peter Mørk Thomsen, og derudover er der to andre medlemmer.

Det er advokat Torkil Høg og Louise Halleskov, som er lektor fra Aarhus Universitet med speciale i menneskerettigheder og udlændingepolitik.

Udspørger for kommissionen er advokat Lars Kjeldsen. Han har også været udspørger i Skattesagskommissionen. Desuden forsvarede han den tidligere direktør i IT Factory Stein Bagger.