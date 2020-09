Støjberg erkender ordning udviklede sig efter notat i asylsag

Kommissionsformanden forsøgte at nå frem til, at et notat, som Støjberg har kaldt helt centralt, blev overhalet af en pressemeddelelse.

I notatet har den daværende udlændingeminister, Inger Støjberg, godkendt, at asylpar havde ret til en individuel vurdering. Men i pressemeddelelsen er lignende afsnit fjernet.

- Det skrider jo hen over tid, kattelemmen bliver større end forventet, det er måske samme måde at sige det på, siger Inger Støjberg.

Dermed erkender hun, at ordningen ikke lå fast 9. februar, som flere embedsmænd har fremhævet.

- Det, jeg godkender, er det, jeg nu engang godkender, siger hun og svarer ja til, at det udvikler sig efter udsendelsen af pressemeddelelsen.

Pointen er, at flere embedsmænd har udtalt, at de ikke tillagde notatet nogen særlig værdi, fordi der også blev udsendt en pressemeddelelse, som i stedet blev fulgt.

De mener, at de juridiske rammer rykkede sig dermed. Støjberg siger, at der skete "et skred".

Dermed blev der ulovligt adskilt asylpar, som ellers havde ret til en individuel vurdering.

I notatet står der, at parrene må indkvarteres på samme asylcenter. Det blev godkendt 9. februar 2016 af Inger Støjberg.

Dagen efter blev der udsendt en pressemeddelelse. I den står der, at ingen må indkvarteres på samme asylcenter. Derfor er kommissionen interesseret i det skred, der skete i 2016.

- Der pågår den diskussion, at man kan se, at kattelemmen bliver større, end den var, da jeg godkendte notatet, siger Støjberg fredag.

Spørgsmålet er derfor, om ordningen var nagelfast, da Inger Støjberg godkendte den, eller om den ændrede sig over tid, som flere embedsmænd mener.

- Man kan jo sige det sådan, at da jeg godkender notatet, da er kattelemmen meget, meget lille. Fordi der er en række elementer, der indgår. Det er på daværende tidspunkt noget, der minder om en meget teoretisk diskussion. Så kan man se hen over tid, at flere og flere bliver adskilt, siger Støjberg.

Det var Inger Støjberg, der pressede på for at adskille så mange par som muligt.

Hun bakkes op af daværende departementschef Uffe Toudal Pedersen, der har kaldt Støjbergs godkendelse af notatet afgørende.

Det var den for ham, fordi Støjberg pressede på for at få udsendt pressemeddelelsen, hvor afsnit om, at der skulle være undtagelser, blev fjernet. Dermed blev den misvisende, og da der ikke blev udsendt andet, blev den til en instruks, som førte til adskillelse af asylpar.

Med Støjbergs godkendelse af notatet mener han, at han havde sikret sig, at loven ville blive fulgt. De var efter deres forklaring altså enige om at melde noget andet ud til offentligheden, end de gjorde indad.

Afdelingschef Line Skytte Mørk Hansen har også tillagt notatet værdi, men ellers er der ingen embedsmænd, der bakker op om forklaringen fra de tre.

De tillagde ikke notatet værdi. Enten fordi de fulgte pressemeddelelsen, eller fordi Støjberg efter deres forklaring holdt fast i, at alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, skulle adskilles. Uden undtagelser.