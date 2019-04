Støjberg om asylpar: Har ikke fordrejet Ombudsmandens ord

Det afviser ministeren efter et pressemøde i Venstre.

- Jeg kan bare sige, at vi har refereret ombudsmanden, jeg har ikke fordrejet ombudsmandens ord.

- Jeg har refereret det, og det har vi ord til anden. Så mere er der ikke at sige til det, siger Inger Støjberg, inden hun bliver afbrudt af et nyt spørgsmål om noget andet.

Igen og igen har både ministeren samt hendes ministerium henvist til en formulering fra Ombudsmandens undersøgelse fra marts 2017 om adskillelse af asylpar.

- Ombudsmanden lægger til grund, at det ikke var ministeriets samlede intention at pålægge Udlændingestyrelsen at iværksætte en ulovlig praksis.

I en ny udtalelse følte Ombudsmanden sig kaldet til at komme med en nuancering af ministerens udlægning.

Det er ikke korrekt, når Støjberg og ministeriet giver indtryk af, at han skulle have sagt, at papirerne i sagen om adskillelsen af asylpar understøtter ministerens forklaring.

Udsagnet kan "let opfattes sådan, at jeg har ment, at ministeriets forklaringer til mig er understøttet af de foreliggende akter og oplysninger i sagen".

- Dette er ikke tilfældet, lød det tirsdag fra Ombudsmanden, der er en kontrolinstans for det offentliges forvaltning.