Støjberg nøler videre om sin fremtid i Venstre

- Det, der fylder rigtig meget for mig lige nu, er rigsretssagen, og det, at jeg er blevet vist den største mistillid, som man overhovedet kan blive vist fra sin formand og en stor del af Venstres folketingsgruppe i og med, at de vil sende mig en rigsret, siger Støjberg torsdag efter flere dages tavshed om emnet.

- Det tæller selvfølgelig med i overvejelserne. Men omvendt vil jeg sige, at det er en tung beslutning at træffe. Jeg har været Venstre-mand i hele mit voksne liv, siger hun.

Ordene falder efter førstebehandlingen af beslutningsforslaget om rigsretstiltalen mod Støjberg i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar. Støjberg var selv mødt op i salen. Derfor kunne pressen fange hende efter debatten.

Partitoppen anført af formand Jakob Ellemann-Jensen gjorde det i weekenden ellers klart, at Støjberg snart måtte tage en beslutning i forhold til sin fremtid i partiet. På den måde kan Venstre komme videre efter en periode fyldt med personfnidder i partiet.

1. januar meldte eksformand og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen sig ud af Venstre.

Men Støjberg er i tvivl om fremtiden efter en for hende turbulent måned.

For en måned siden bad Ellemann-Jensen Støjberg om at træde tilbage som næstformand i Venstre. Der var ifølge Ellemann-Jensen samarbejdsvanskeligheder. Og Støjberg var illoyal over for Ellemann-Jensen, mente han.

I søndags på et ekstraordinært landsmøde blev Støjberg så afløst af Stephanie Lose som partiets næstformand. Men Støjberg leverede en afskedstale som næstformand med stikpiller til blandt andre Ellemann-Jensen.

Tidligere i januar stod det desuden klart, at Venstre som parti stemmer for en rigsretssag mod Støjberg. Det handler om sagen fra 2016 om ulovlig adskillelse af alle asylpar, hvor den ene var mindreårig. Dengang var Støjberg den ansvarlige minister.

Venstres folketingsgruppe er dog blevet fritstillet i sagen. Ni V-medlemmer, inklusive Støjberg, stemmer imod en rigsretssag. 32 stemmer for.

Mens sagen blev debatteret i Folketinget torsdag, bliver beslutningsforslaget stemt igennem tirsdag i næste uge.

Støjberg vil ikke svare på, om hun har besluttet sig for sin fremtid inden da. Rigsretssagen mod Støjberg bliver den blot sjette i danmarkshistorien.

Selv om hun ikke er næstformand længere, er Støjberg fortsat Venstres retsordfører. Det harmoniserer dog dårligt med, at hun skal for en rigsret.

Gruppeformand Karsten Lauritzen (V) ville gerne have drøftet emnet med Støjberg torsdag.

- Vi ville i dag (torsdag, red.) på vores gruppebestyrelsesmøde have drøftet sammenhængen mellem Ingers retsordførerskab og det at skulle for en rigsret, og om de to ting lader sig gøre.

- Jeg kan også forstå, at Ingers egen kredsformand har været ude og tale om det, sagde Lauritzen tidligere torsdag til Politiken.

- Men det har vi altså ikke taget stilling til, da vi først vil have en dialog med Inger Støjberg, om hun vil være i Venstre eller ej. Men Støjberg har desværre ikke haft mulighed for eller ønsket at mødes med Venstres ledelse - det vil sige Jakob Ellemann og mig, sagde Lauritzen.

Til det svarer Støjberg, at hun har talt med partitoppen. Både i sidste uge og i dag, torsdag, hvor rigsretssagen dog har krævet det meste af hendes opmærksomhed.