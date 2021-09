Støjberg melder sig klar til forsvar af pressemeddelelse

Det fortæller hun på vej ind til Rigsretten, hvor rigsretssagen mod hende kører.

Sagen tager sin begyndelse i februar 2016, hvor Inger Støjberg var udlændinge- og integrationsminister.

Hendes ministerium udsendte her en pressemeddelelse, hvor hun meddelte, at hun havde bedt Udlændingestyrelsen om straks at sætte en stopper for, at mindreårige i asylsystemet kunne bo med en ægtefælle eller samlever.

Der blev i pressemeddelelsen ikke nævnt nogen mulighed for undtagelser, og da man i sådanne sager har ret til en individuel behandling, vil det være en ulovlig måde at praktisere.

Ifølge anklageren i Rigsretten "iværksatte og fastholdt" Støjberg i 2016 en ulovlig instruks om at adskille mindreårige asylansøgere fra voksne ægtefæller.

Derfor glæder den tidligere minister sig til at forsvare sin gøren og laden.

- Jeg mener, at pressemeddelelsen er lovmedholdelig (i overensstemmelse med loven, red.). Det gennemgik min forsvarer også den anden dag, siger hun.

- Det er jo sådan, at en pressemeddelelse er et juridisk dokument. Det er ikke et dokument, hvor alle undtagelser og alting skal med.

Inger Støjberg skal afgive sin forklaring mandag, tirsdag og onsdag.

- Nu får jeg 2,5 dag cirka til at give mit syn på den her sag. Det er på en eller anden måde første gang, at jeg i rigtig gode rammer kan få lov at give en sammenhængende forklaring. Det ser jeg frem til, siger hun.

Hun tror dog ikke, at der kommer afslørende nyt frem.

- Jeg tror, I har hørt det hele, siger hun.