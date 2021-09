Støjberg i Rigsretten: Anså undtagelser for hypotetiske

Det fortæller hun mandag i Rigsretten. Her sidder hun anklaget for at have iværksat en ulovlig instruks om, at mindreårige asylansøgere skulle adskilles fra deres ægtefælle eller samlever.

I sin ministerbil på vej fra Jylland læste Inger Støjberg mandag den 8. februar 2016 for første gang det notat om adskillelse af asylpar, som nu er centralt for hendes forsvar i rigsretssagen.

Det centrale notat er udarbejdet af embedsmænd i ministeriet. Det tilsiger, at der er tilfælde, hvor par ikke kan adskilles.

Af ministeriets system kan man se, at Støjberg noterede, at hun ville drøfte notatet med sin daværende særlige rådgiver Mark Thorsen og daværende departementschef Uffe Toudal. Det foregik den følgende dag, den 9. februar.

- Som jeg husker det, står vi ude på ministergangen, siger Inger Støjberg.

Hun fortæller, at hun diskuterede den del af notatet, hvor det fremgår, at der er særlige tilfælde, hvor der skal ske undtagelser. De kommer frem til, at det er hypotetisk, forklarer Støjberg.

- Det er hypotetisk. Det er noget, vi tror, der kan komme langt henad vejen. Vi tror ikke, at der vil komme undtagelser, siger hun.

Hun forklarer, at der kun kan ske undtagelse, hvis parret har haft foregående samliv, fælles barn, begrænset aldersforskel, og at hensyn til den mindreåriges tarv i øvrigt taler for. Alle fire kriterier skulle være gældende.

Man kan af ministeriets system se, at en ministersekretær godkendte notatet 9. februar klokken 13.44.

- Fordi det er hypotetisk, godkender jeg det, for så må det være sådan, siger Støjberg.

Herefter var det ifølge Støjberg ude af hendes hænder, og hun forventede, at departementet tog over og videreformidlede notatet til Udlændingestyrelsen.

- Jeg havde en klar berettiget forventning om, at de gjorde det, fordi vi har en klar arbejdsgang i et ministerium, siger hun.

Dagen efter godkendelsen af notatet meddelte Støjberg i en pressemeddelelse, at hun havde bedt Udlændingestyrelsen om straks at sætte en stopper for, at mindreårige i asylsystemet kunne bo med en ægtefælle eller samlever.

I den blev der ikke nævnt nogen mulighed for undtagelser. Da man i sådanne sager har ret til en individuel behandling, vil det være en ulovlig måde at praktisere.

- Når man sidder med ministernotatet, kan man jo godt se, at det vil være langt nede ad vejen og hypotetisk, at der vil være et par, som ikke skulle adskilles.

- Det er klart, at det også er det, som jeg vil kommunikere med pressemeddelelsen, siger Støjberg, der tilføjer, at en pressemeddelelse ikke er et juridisk dokument.

Der stod også i pressemeddelelsen, at ingen må indkvarteres på "samme asylcenter". Noget, som Støjbergs forsvarer, René Offersen, tidligere har sagt var "ikke lige i skabet", da man vidste, der var undtagelser.

Ministernotatet blev første gang frembragt for offentligheden, da Instrukskommissionen granskede sagen i 2020. Ifølge kommissionen mistede det sin betydning, da pressemeddelelsen kom dagen efter.

Mandag er femte dag i sagen. Retten har afsat to og en halv dag til Støjbergs forklaring. Dommen ventes før jul.