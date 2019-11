Støjberg gik til grænsen: Afviser ulovlig instruks om asylpar

Udlændinge- og integrationsministeriet sendte under Inger Støjbergs (V) ledelse i 2016 en ulovlig instruks i form af en pressemeddelelse om, at ingen mindreårige asylansøgere måtte indkvarteres med en ældre samlever.

Så meget står klart. Et af de centrale spørgsmål er derfor, om Inger Støjberg, der i dag er næstformand i Venstre, blev advaret om, at instruksen var ulovlig. Det afviser hun tirsdag, hvor der er nedsat en kommission.

- Nej, jeg har ikke givet en ulovlig instruks til mit system. Sagen handler om, hvorvidt vi vil tillade, at ældre mænd bor sammen med yngre piger på asylcentre, siger Inger Støjberg.

Hun bad 10. februar 2016 asylcentre om at sørge for, at ingen asylansøgere under 18 år blev indkvarteret sammen med en ægtefælle.

Det førte til, at 23 par blev adskilt, men ministeriet måtte ændre instruksen. Efter omkring et år kritiserede Ombudsmanden ordren og erklærede, at det var ulovligt at skille parrene uden en individuel vurdering.

Hun ønsker ikke at gå videre ind i en diskussion om sagen, da hun afventer kommissionen, som regeringen og resten af rød blok tirsdag udstak retningslinjerne for.

I stedet gentager hun, at hun er imod, at mindreårige kvinder bor med en ældre mand. En del af parrene var dog nogenlunde jævnaldrende, selv om pigen var mindreårig.

- Det er ingen hemmelighed, at jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kunne, og det vil jeg også i dag, for at beskytte de piger. Jeg er inderligt imod barnebrude, siger Støjberg.

Det er S-regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet, som er enige om nedsættelsen af kommissionen.

Der har været rejst mistanke om, at Støjberg bevidst gav en ulovlig instruks om at adskille asylpar uden at foretage en individuel vurdering.

Næste skridt er, at medlemmerne af kommissionen skal udpeges. De får to år til at undersøge sagen, der allerede har kastet flere samråd af sig.