Støjberg før afstemning: Jeg beordrede ikke til ulovligheder

Hun fastholder dog, at hun ikke opfordrede sit embedsværk til at gøre noget ulovligt i sagen.

Inger Støjberg (V) erkender, at der er blevet begået fejl i sagen om de adskilte asylpar, som tirsdag fører til, at Folketinget skal stemme om en rigsretssag mod hende.

- I modsætning til alle jer, der om lidt trykker på den grønne knap, så var jeg i lokalet.

- Jeg ved, hvad jeg har sagt og gjort, og jeg ved, at jeg ikke beordrede nogen til at gøre noget ulovligt, siger Inger Støjberg fra Folketingets talerstol.

Hun er gået på talerstolen som privatist inden afstemningen, som efter al sandsynlighed vil sende hende for rigsretten på grund af sagen fra 2016.

Sagen handler om, at alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, skulle adskilles uden en individuel vurdering. Det havde de ellers krav på.

Først ombudsmanden, så byretten, så en større kommissionsundersøgelse og senest uvildige advokater har vurderet, at der i Støjbergs tid som udlændinge- og integrationsminister blev gennemført en ulovlig instruks.

Inger Støjberg fortryder ikke sin ageren i sagen.

- Jeg greb ind. Jeg gjorde, hvad jeg fastholder var det eneste rigtige politiske og menneskelige at gøre, siger hun.

Der er et stort flertal i Folketinget for at stille Inger Støjberg for en rigsret.

Det vil blive den blot sjette rigsretssag i danmarkshistorien og den første siden rigsretssagen om Tamilsagen, der i 1995 kostede tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen (K) fire måneders betinget fængsel.

Kun Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, som for nylig forlod Venstre for at blive løsgænger, har tilkendegivet, at de vil stemme imod en rigsretssag mod Inger Støjberg.

Hertil kommer ni medlemmer af Venstres folketingsgruppe, herunder Støjberg selv.

Venstre vil som parti stemme for en rigsretssag, men har stillet partiets medlemmer frit.

Støjberg er fortsat Venstres retsordfører, men hun har selv indikeret, at hun regner med, at partiet vil fratage hende ordførerskabet.

Status er, at partitoppen i Venstre endnu ikke har taget stilling til, om Støjberg skal beholde sit ordførerskab eller ej. Så hun kan altså fortsat miste det senere.

På den anden side mangler Støjberg endnu også at melde ud om sin fremtid i partiet. Den har hun sået tvivl om. Partitoppen har meddelt, at hun snart må komme med et svar.

Afstemningen om en rigsretssag kommer på grund af coronasituationen til at foregå i tre hold, der skal stemme på skift i Folketingssalen.

De normale clearingsaftaler i Folketinget er ophævet til afstemningen, og derfor skal alle 179 medlemmer have mulighed for at stemme i salen.