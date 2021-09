Støjberg får nej til at indkalde islamkritiker som vidne

Islamkritiker og forfatter Ayaan Hirsi Ali får ikke lov at vidne i Rigsretten.

Det har sagens 26 dommere bestemt, fortæller retsformand Thomas Rørdam onsdag formiddag i retten.

- Thi kendes for ret. Forsvarernes anmodning om, at Ayaan Hirsi Ali indkaldes til at vidne i sagen, imødekommes ikke, siger han.

I kendelsen, der er lagt på Rigsrettens hjemmeside, fremgår det, at retten ikke mener, at hun ville kunne bidrage med nyt til sagen.

- Ayaan Hirsi Ali har ikke været involveret i det konkrete sagsforløb og vil således ikke kunne bidrage med oplysninger herom.

Og det, hun ville kunne fortælle om tvangsægteskaber, social og kulturel tvang og lignende, vurderes samtidig ikke have en betydning for, om Inger Støjberg blive kendt skyldig eller ej, og hvad en eventuel straf måtte blive.

En dommer har dog forklaret, at vedkommende mener, at det ikke ville kunne udelukkes, at vidnet kunne gøre en forskel.

Men flertallet bestemmer, og derfor bliver hun ikke indkaldt som vidne.

Inger Støjberg er tiltalt for som udlændinge- og integrationsminister i begyndelsen af 2016 at have givet en ulovlig instruks om at adskille alle par på asylcentre, hvis mindst den ene part var under 18 år.

Men parrene har ret til individuel partshøring, og det fik de ikke.

I tiltalen mod den tidligere Venstreminister fremgår det, at det var en ulovlig instruks, som hun skulle have fastholdt. Støjberg, der i dag er løsgænger i Folketinget, har nægtet sig skyldig. Hun vil frifindes.

Selv om forsvaret har fået nej fra dommerne til at indkalde vidnet, er det dog stadig muligt at referere til ting, som islamkritikeren har sagt eller skrevet gennem tiden.

Inger Støjberg sagde inden onsdagens retsmøde, at hun mener, at Ayaan Hirsi Ali ville være vigtig som vidne, fordi hun ifølge Støjberg vil kunne give en bedre forståelse af, hvad tvang er eller kan være.

- Og når hun møder op, får man mulighed for at stille spørgsmål og dermed få uddybet nogle af de ting, hun har skrevet eller sagt, sagde Støjberg.

Ayaan Hirsi Ali er født i Somalia. Hendes far var politisk aktiv og måtte flygte med sin familie. De endte i Holland, men Ayaan Hirsi Ali bor nu i USA, men har flere gange været i Danmark.

I 2010 deltog hun i Dansk Folkepartis årsmøde. Hun modtog i 2004 Venstres frihedspris.

Onsdag formiddag afhører forsvaret Inger Støjberg, og herefter er det tidligere afdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet Lykke Sørensen, der sætter sig i vidneskranken.

Rigsretssagen mod Inger Støjberg blev indledt 2. september, og der ventes en dom i sagen inden jul.