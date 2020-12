Støjberg erkender at have vildledt Folketinget

I et interview med TV2 News erkender Venstres næstformand, Inger Støjberg, at hun i sin tid som udlændinge- og integrationsminister har vildledt Folketinget med sine svar i sagen om adskillelse af asylpar.

Rapporten konkluderer - ud over at Inger Støjberg var vidende om og advaret om, at adskillelse af alle par uden undtagelser ville være ulovligt - at hun vildledte Folketinget under flere samråd.

- Det må jeg tage til mig. Men jeg får jo stukket nogle talepunkter i hånden fra ministeriet. Og der forventer jeg, at de ting, der står i dem, er rigtige.

- Men det kan ikke være anderledes (end vildledning red.). Det har bestemt ikke været med vilje, at jeg har sagt noget forkert til Folketinget, siger Inger Støjberg til TV2 News og fortsætter:

- Når flere jurister siger, at talepunkterne er inden for skiven, så forventer jeg, at de er det. Men det var de ikke, og det tager jeg til mig.

Kommission skriver i sin rapport, at det ikke er bevist, at Inger Støjberg direkte har bedt embedsfolk om at bryde loven.

Den konkluderer dog også, at den tidligere minister var vidende om, at den meget klare instruks om adskillelse af alle asylpar uden undtagelserne ville være ulovlig, hvis den blev ført ud i livet.

I interviewet forholder Inger Støjberg sig kun til den første del.

- Der står klart og tydeligt, at jeg ikke har givet en ulovlig ordre. Og det er jo helt sandt. Det er noget alle over 40 vidner har sagt. Ingen har sagt andet. Det er fuldstændigt afgørende, siger Inger Støjberg til TV2 News.

Adspurgt til de dele af rapporten, der peger på hendes vidende om ulovligheden, siger hun:

- Det ændrer ikke på, at jeg ikke på noget tidspunkt har sagt til nogen, at de skulle bryde loven. Og det er jo rigtigt godt.