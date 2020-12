Støjberg er helt uenig i Ellemann-udmelding om rigsret

Inger Støjberg var ikke klar over, at hendes formand havde lavet interview, hvor han åbner op for rigsretssag.

Venstres næstformand, Inger Støjberg, er "meget overrasket" over, at V-formand Jakob Ellemann-Jensen i et interview med Jyllands-Posten og i et opslag på Facebook har åbnet for, at Venstre kan ende med at støtte en rigsretssag mod hende.

Det skriver hun i et opslag på Facebook.

- Mange spørger mig i dag om, hvordan jeg ser på, at min egen formand, Jakob Ellemann, på forsiden af Jyllands-Posten i dag 'inviterer' mig til at blive stillet for en rigsret i barnebrudssagen.

- Mit svar kan sådan set skrives meget kort: Jeg er meget overrasket. Jeg vidste ikke, han havde lavet interviewet, og jeg er helt uenig, skriver hun.

Sagen handler om ulovlig adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig, i 2016, da Inger Støjberg var udlændinge- og integrationsminister.

Hun anklages for ulovlig administration og for senere at vildlede Folketinget i sin tid som minister. Det førte til hård kritik i en beretning fra Instrukskommissionen, der har undersøgt sagen.

Det blev i midten af december besluttet i et underudvalg under Udvalget for Forretningsordenen i Folketinget, at uvildige advokater skal vurdere grundlaget for en rigsretssag mod Støjberg.

Jakob Ellemann-Jensen har nu fået læst beretningen fra Instrukskommissionen grundigt med hjælp fra eksterne jurister, skriver han på Facebook.

Formanden ser to veje:

- Enten kommer der en klar konklusion fra advokatvurderingen, som fører til, at Folketinget klart tilkendegiver, at der ikke er bund i delberetningens konklusioner om instruksen.

- Eller også må der gennemføres en rigsretssag, hvor spørgsmålet om ulovlig administration afgøres én gang for alle, så Venstre og Inger kan blive frikendt.

På Facebook skriver formanden, at han godt mener, at Inger Støjberg kan fortsætte som næstformand for Venstre, imens sagen kører, men at det ikke er hans beslutning.

Inger Støjberg mener, at juristernes udlægning "et langt stykke hen ad vejen underbygger min egen opfattelse af sagen".

- Der er bestemt begået fejl, og dem beklager jeg - men jeg har selvfølgelig ikke bedt nogen om at bryde loven. Derfor mener jeg heller ikke, der er grundlag for nogen rigsretssag, skriver hun.

Både Inger Støjberg og Jakob Ellemann-Jensen lægger i deres opslag på Facebook vægt på, at Venstre er et parti, der bygger på lov og orden.

Men de har altså forskellige tolkninger af, hvad det bør betyde for, hvilke udmeldinger Venstre bør komme med i forhold til en eventuel rigsretssag mod Støjberg.

- Det betyder blandt andet, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist, og at man ikke rejser straffesager mod nogen, med mindre der er forventning om en dom.

- De principper mener jeg, vi burde stå fast på, skriver Inger Støjberg.