Støjberg er færdig med Venstre: Ellemann bliver ikke statsminister

Inger Støjberg melder sig ud af Venstre og fortsætter som løsgænger i Folketinget. Det siger hun til Skive Folkeblad.

- Det er uendeligt tungt for mig, men det kan ikke være anderledes. I den periode jeg er i nu, er det at være løsgænger den bedste måde, jeg kan blive ved med at kæmpe for de værdier, jeg står for, siger Støjberg til Skive Folkeblad.

I over en måned har Støjberg overvejet sin fremtid i Venstre. Hun valgte kort før nytår at trække sig som partiets næstformand. Det skete på opfordring af formand Jakob Ellemann-Jensen.

Samarbejdet gik ikke, mente Ellemann-Jensen. Han kaldte blandt andet Støjberg illoyal.

I januar måtte Støjberg sande, at Venstre - et flertal af folketingsgruppen - stemmer for en rigsretssag mod hende. Det drejer sig om sagen fra 2016 om ulovlig adskillelse af asylpar, hvor Støjberg var udlændingeminister.

Ifølge Støjberg er det den største mistillidserklæring, hun kan få fra sine kolleger i Folketinget. Og fra sin egen partiformand.

I interviewet med Skive Folkeblad siger Støjberg, at hun ikke har tiltro til, at Ellemann-Jensen kan blive statsminister. Og at partiets udlændingepolitik ikke er stram nok.

Sidstnævnte kommentar kommer, dagen efter at Venstre præsenterede partiets nye udlændingeudspil.

- Vi står ved begyndelsen til en indvandringsbølge. Og den erkendelse mangler Venstres ledelse. Hvis Venstre igen skal være et stort parti og igen have statsministerposten, så kræver det en stram og troværdig udlændingepolitik.

- Jeg tror ikke længere, at vi kommer dertil med Jakob Ellemann-Jensen som formand. Jeg tror ikke, han bliver statsminister, siger Støjberg.

Med udmeldelsen har Venstre mistet partiets to største stemmeslugere fra folketingsvalget i 2019. 1. Januar annoncerede tidligere V-formand og eksstatsminister Lars Løkke Rasmussen sit farvel til Venstre.