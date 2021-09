Støjberg efter første dag i rigsretten: Intet nyt under solen

- Der kom ikke noget nyt frem i dag.

Folketinget nedsatte 2. februar 2021 en rigsretssag mod Inger Støjberg, der dengang var medlem af Venstre men siden er blevet løsgænger.

Siden da er sagens dommere, forsvarer og anklagere blevet udpeget, og torsdag kunne rigsretssagen gå i gang.

Her fremlagde den ene af de to anklagere Jon Lauritzen blandt andet sagens forløb set fra anklagernes synsvinkel.

Inger Støjberg selv skal først afhøres på femte retsdag, der afholdes 13. september.

Sagen begyndte i 2016, hvor Inger Støjberg var udlændinge- og integrationsminister. Her blev der givet en instruks om, at alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, skulle adskilles.

At gøre det helt uden undtagelser er ulovligt, da asylpar har ret til individuel behandling.

Ifølge Støjberg var dog intet i Jon Laurtizens fremlæggelse, der fik hende til at fortryde et eneste skridt:

- For mig ligger det så dybt i mig at kæmpe for de her pigers rettigheder, siger hun efter første retsdag.

- Derfor er der ikke noget i det store billede, jeg fortryder. Jeg ville ikke kunne leve med mig selv, hvis jeg ikke kæmpede for de her pigers rettigheder i den her sag, siger hun efter retsdagen sluttede.

Samtidig bemærker Inger Støjberg, at rigsretssagen lægger et loft over, hvor aktiv hun kan være i Folketinget.

- De dage, jeg sidder bænket herovre, kan jeg ikke bedrive parlamentarisk arbejde. Sådan er det jo, siger hun.

- Verden går jo ikke i stå af, at jeg sidder i rigsretten. Det gør min verden heller ikke. Men det fylder meget.