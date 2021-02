Artiklen: Støjberg bliver sendt for en rigsret som retsordfører

Inger Støjberg vil fortsat være retsordfører for partiet Venstre, når Folketinget senere tirsdag stemmer for en rigsretssag mod eksministeren.

Der skal stemmes om anklageskriftet mod Støjberg i Folketingssalen klokken 13. Inden da har Venstre et gruppemøde. Men her bliver Støjbergs ordførerskab altså ikke pillet fra hende.

Sådan lyder det fra flere V-kilder til Ritzau.

Støjberg har ellers selv indikeret, at hun regner med at miste sit ordførerskab. Status er, at partitoppen i Venstre endnu ikke har taget stilling til, om Støjberg skal beholde sit ordførerskab eller ej. Så hun kan altså fortsat miste det senere.

På den anden side mangler Støjberg endnu også at melde ud om sin fremtid i partiet. Den har hun sået tvivl om.

Den tidligere udlændinge- og integrationsminister får en rigsretssag på nakken i forbindelse med en sag fra 2016 om ulovlig adskillelse af alle asylpar, hvor den ene var mindreårig. Dengang var Støjberg den ansvarlige minister.

I over en måned har Støjberg overvejet sin fremtid i Venstre. Hun valgte kort før nytår at trække sig som partiets næstformand. Det skete på opfordring af formand Jakob Ellemann-Jensen.

Og i januar måtte Støjberg sande, at Venstre - et flertal af folketingsgruppen - stemmer for en rigsretssag mod hende.

Ifølge Støjberg er det den største mistillidserklæring, hun kan få fra sine kolleger i Folketinget. Og fra sin egen partiformand.

Venstres medlemmer er dog fritstillet i forbindelse med sagen. 32 stemmer for en rigsretssag. 9 - inklusive Støjberg selv - stemmer imod.

Flertallet i Folketinget for en rigsretssag er allerede på plads inden afstemningen. Kun Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige stemmer imod. Begge partier bejler offentligt til Støjberg, skulle hun vælge at forlade Venstre.

De ni V-medlemmer, som stemmer imod, er Støjberg, Thomas Danielsen, Preben Bang Henriksen, Hans Christian Schmidt, Mads Fuglede, Peter Juel-Jensen, Britt Bager, Kristian Pihl Lorentzen og Michael Aastrup Jensen.

Folketingsmedlem Stén Knuth (V) siger i et Facebook-opslag tirsdag morgen, at det er en historisk dag:

- Vi skal stemme for, at der skal indledes en rigsretssag mod Inger Støjberg. Det er kun sket fem gange tidligere i vores lange lands demokratiske historie, så det er en historisk dag i dag, siger Knuth.