Støjberg afhøres: Man skal ikke sige alt i pressemeddelelser

Anklageren vil blandt andet vide, hvordan Støjberg ser på sandhedspligten som minister i forhold til pressemeddelelser.

- Man må selvfølgelig ikke lyve i en pressemeddelelse, men man skal heller ikke sige alt. Det er jo ikke et juridisk dokument, siger Støjberg og fortæller, at en pressemeddelelse skal være "retningsgivende", men "ikke udtømmende".

Netop en pressemeddelelse er central for sagen, hvor Støjberg er tiltalt for at have iværksat og fastholdt en ulovlig instruks.

10. februar 2016 meddelte hun i en pressemeddelelse, at hun havde bedt Udlændingestyrelsen om straks at sætte en stopper for, at mindreårige i asylsystemet kunne bo med en ægtefælle eller samlever.

Der blev i pressemeddelelsen ikke nævnt nogen mulighed for undtagelser. Da man i sådanne sager har ret til en individuel behandling, vil det være en ulovlig måde at praktisere.

Allerede 25. januar 2016 meddelte Støjberg i et opslag på Facebook, at hun omgående ville have det stoppet, at mindreårige boede med ældre ægtefæller.

Det var efter en artikel i Berlingske samme dag med rubrikken: "Barnebrude bor med voksne ægtefæller på asylcentre i Danmark".

- Det kom meget bag på mig, da det gik op for mig, at vi havde barnebrude i vores asylsystem i Danmark. Det kom som et chok, siger Støjberg.

Opslaget skrev hun fra en minibus i Bruxelles, hvor hun var med blandt andet daværende afdelingschef i ministeriet Lykke Sørensen.

- Jeg har uden tvivl sagt meget kraftigt, hvad jeg mener om det her. Jeg har sikkert sagt: Hvad kan jeg gøre? Så er det, at Lykke Sørensen siger: Du kan gøre, hvad du vil. Det er dine centre, siger Støjberg.

Støjberg afviser at have gjort noget ulovligt og handlet i strid med de internationale konventioner. Hun fortæller, at den daværende regering havde sagt, at man skulle overholde konventionerne.

Hun fortæller, at hun i en række tilfælde ikke syntes, at konventionerne var hendes "kop te".

- Men dertil at bryde dem, var der meget, meget langt, siger hun og tilføjer:

- Men vi diskuterede jo ofte, hvor kanten var for konventionerne.

Mandag er femte dag i rigsretssagen, som kører over 30 retsmøder. Retten har afsat to og en halv dag til Støjbergs forklaring. Senere følger en række andre afhøringer af blandt andet embedsmænd. Dommen ventes før jul.