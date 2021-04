Støjberg-advokat: Beretning underbygger vores forsvar

I beretningen får fem embedsmænd kritik for deres håndtering af en sag om adskillelse af asylpar, hvoraf den ene var mindreårig.

Ifølge kommissionen blev der i 2016 udstedt en klart ulovlig instruks om at adskille asylpar, og ifølge kommissionen er der grundlag for, at de fem embedsmænd kan blive mødt med sanktioner.

Da sagen rullede var den ansvarlige minister Inger Støjberg.

Advokat Jonas Christoffersen mener, at beretningen underbygger Inger Støjbergs forklaring og forsvar.

- Vi synes helt grundlæggende, at den her rapport viser, at Folketinget har truffet beslutningen med bind for øjnene, fordi man har været blind for embedsmændenes rolle, siger Jonas Christoffersen.

- Embedsmændene mente, at den ordning, der var, at den var lovlig.

- Der siger kommissionen, at de tog fejl. Det får de meget alvorlig kritik for. Vi mener så ikke, at man kan kritisere Inger Støjberg for, at hun ikke er klogere end Slotsholmens kronjurister.

- For hvis de tog fejl, har deres rådgivning til hende været forkert, og så kan man ikke kritisere hende for at følge deres råd.

En af embedsmændene burde ifølge kommissionen have "presset yderligere på" for at forhindre den instruks, som kommissionen mener er klart ulovlig.

En anden burde have nægtet at videregive ordre til Udlændingestyrelsen, da hun burde have indset, at instruksen var ulovlig.