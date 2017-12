Støjberg åben for at sende afviste asylansøgere til øde øer

Regeringens støtteparti har tidligere foreslået at anbringe afviste asylansøgere på nogle af de 300 øde øer i Danmark, mens de venter på at blive sendt tilbage til hjemlandet.

Nu udtaler udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til Berlingske, at hun ikke er afvisende over for forslaget, men at der er udfordringer:

- Jeg er altid klar til at se nærmere på gode ideer til, hvordan vi kan forbedre kontrollen med afviste asylansøgere. Det gælder naturligvis også forslag fra Dansk Folkeparti, skriver Inger Støjberg i et svar til Berlingske.

- Der kan dog være nogle praktiske og juridiske udfordringer ved at etablere et udrejsecenter på et meget isoleret sted. Og det er de ting, der skal overvejes, påpeger ministeren.

Inger Støjberg siger, at en udsendelse ofte sker meget hurtigt, og at det kan være besværligt, hvis asylansøgerne befinder sig på en øde ø.

Det kan desuden blive dyrt at oprette centre på en ubeboet ø, og så kan det have karakter af frihedsberøvelse og dermed være et problem i forhold til menneskerettighedskonventionen.

De afviste asylansøgere, som Danmark har store problemer med at hjemsende, har længe været en politisk mærkesag for udlændinge- og integrationsministeren.

Antallet af afviste asylansøgere svinger, men ifølge en opgørelse fra begyndelsen af september var der på det tidspunkt 921 i udsendelsesposition.

Af dem havde næsten halvdelen - 434 personer - ikke udsigt til at blive sendt hjem.

En del af dem bor på udrejsecenter Kærshovedgård, et tidligere statsfængsel uden for Ikast, og på det seneste har flere beboere i lokalsamfundet klaget over, at de afviste skaber utryghed i området - eksempelvis ved at begå butikstyveri.

Og det er blandt andet baggrunden for Dansk Folkepartis forslag om at anbringe de afviste på en øde ø.

- Vi har i Danmark omkring 300 ubeboede øer, og hvis Inger Støjberg virkelig er åben over for vores forslag, sætter hun sine embedsmænd til at undersøge, hvordan det skal gøres, siger DF's udlændingeordfører, Martin Henriksen.

Han mener ikke, at Inger Støjberg skal være bekymret for regningen ved at flytte de afviste ud på en ø.

Det behøver ikke at være så dyrt, anfører DF-ordføreren.

- Måske kan vi finde en ø, hvor der allerede er noget bebyggelse. Men ellers kan det jo være alt fra containerboliger til en teltlejr, siger Martin Henriksen.