Støjberg: Venstre har ikke brug for et nyt politisk projekt

Støjberg har bemærket, at politiske kommentatorer har konstateret, at formand Jakob Ellemann-Jensen ikke ser ud til at have et stort politisk projekt i støbeskeen.

Eksempelvis har Kristian Madsen, Politikens politiske kommentator, skrevet, at Ellemann-Jensen ikke har markeret sig som leder endnu. Hverken for Venstre eller blå blok generelt.

Men der er ikke brug for, at Venstre lige nu skal komme med et nyt politisk projekt, mener Støjberg. Det er også det, hun hører fra baglandet.

- Når jeg er ude, så hører jeg, at der ikke er brug for et stort politisk projekt. Det er ikke, fordi vi har mangel på politik på hylderne. Folk har vidst, hvad man fik, og hvad man får med Venstre.

- Vi har manglet ro og lyst til at komme til gruppemøder og lyst til at sige, at man er Venstre-mand. Og stolthed ved at være fra Venstre.

- Man vil ikke opleve en eller anden revolution med Jakob som formand og mig som næstformand. Det mener vi ikke, at der er behov for, siger Støjberg.

Uro i Venstre var der en masse af for nylig. Især august var tumultarisk og endte med, at eksstatsminister Lars Løkke Rasmussen gik af som Venstres formand, mens Kristian Jensen takkede af som næstformand.

Efterfølgende blev Jakob Ellemann-Jensen valgt som formand på et ekstraordinært landsmøde. Ved samme lejlighed vandt Støjberg kampvalget mod partifællen Ellen Trane Nørby om at blive næstformand.

- Venstre skal ikke havne i samme situation igen, siger Støjberg om den turbulente august, hvor Løkke og Kristian Jensen bekrigede hinanden.

- Vi skal tage ved lære af det, vi har været igennem, men vi skal også lægge det bag os, lyder det fra Støjberg.