Støjberg: Radikale tvinger S til slappere udlændingepolitik

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg fremhævede flere gange, at De Radikales krav til en fremtidig rød regering om lempelser i udlændingepolitikken vil føre til stor asyltilstrømning.

Socialdemokratiet stemte sammen med VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti ellers for det såkaldte paradigmeskift, der betyder stramninger i udlændingepolitikken.

Men Inger Støjberg føler sig altså overbevist om, at Socialdemokratiet vil løsne på udlændingestramningerne, hvis partiet får regeringsmagten efter valget.

Spørgsmål: Inger Støjberg, hvorfor skulle Venstre i opposition ikke kunne få indflydelse på udlændingepolitikken.

- Jamen, det håber jeg da bestemt også, at vi får. Nu håber jeg slet ikke, at vi skal i opposition.

Spørgsmål: Men det er noget af det, I har lagt frem. Altså hvis Socialdemokratiet får regeringsmagten, så sker der det her. Hvorfor skulle I ikke kunne få indflydelse på udlændingepolitikken, når nu Socialdemokratiet vil føre en stram udlændingepolitik?

- Jeg forholder mig sådan set bare til, hvad Morten Østergaard (De Radikales partileder, red.) har sagt.

Spørgsmål: Men han er jo ikke fra Socialdemokratiet, han er fra De Radikale?

- Ja, netop. Det er lige præcist det. Det er pointen, for Morten Østergaard har sagt, at hvis de skal gøre Mette Frederiksen (S-formand, red.) til statsminister, så skal der lempes. Og det skal der over en bred kam.

- Og senest sagde han, at paradigmeskiftet skal lempes. Og det betyder dermed, at vi vil få en mere lempelig udlændingepolitik, siger Inger Støjberg.

Hun peger blandt andet på, at Socialdemokratiet ganske vist stemte for paradigmeskiftet, men at partiet var imod at sænke integrationsydelsen, der har ændret navn til selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen.

Blandt andet mener Venstre, at Danmark ville have modtaget 53.300 flere asylansøgere fra 2014 til 2018, hvis der var ført en rød politik i den periode.

Inger Støjberg afviser, at tallene, som er beregnet af Finansministeriet, er behæftet med stor usikkerhed.

Spørgsmål: Hvis man skal lave et så præcist regnestykke, som I gør, er man vel også nødt til at vide præcist, hvordan der skal lempes, hvad der skal lempes, og hvor meget der skal lempes?

- Men det er Morten Østergaard jo begyndt at sige allerede nu.

Spørgsmål: Men han er jo ikke særlig præcis. Han har ikke sagt, hvad ydelserne skal være eksempelvis?

- Nej, men vi ved, at ydelserne bliver højere. Og vi ved, at højere ydelser betyder, at der kommer flere hertil, og at færre kommer i arbejde.

Spørgsmål: I ved ikke hvor mange, og I ved ikke, hvordan det skal se ud?

- Nej, men man kan jo sådan set bare frygte, hvordan det her kommer til at se ud.

- Men det er uomtvisteligt, hvad der kommer til at ske. Det kommer til at betyde en øget tilstrømning hertil, og der er færre, der kommer i arbejde.

- Anderledes er det ikke. Sværere er udlændingepolitik sådan set ikke, siger Inger Støjberg.

Valget til Folketinget er endnu ikke udskrevet, men skal afholdes senest 17. juni.