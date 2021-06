Støjberg: Jeg har ikke bedt nogen om at gøre noget ulovligt

Det siger tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg fredag før det forberedende retsmøde i rigsretssagen mod hende i sagen om ulovligt at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig.

- Jeg ved præcist, hvad jeg har gjort. Jeg har ikke bedt nogen om at gøre noget ulovligt.

Selve rigsretssagen bliver indledt i september.

Det er den blot sjette rigsretssag i danmarkshistorien og den anden inden for de seneste 100 år.

Den seneste rigsretssag var mod tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen (K), som i 1995 blev idømt fire måneders betinget fængsel i sagen om, at tamilers sager om familiesammenføring blev sat i bero i strid med loven.

Inger Støjberg lægger ikke skjul på, at hendes egen sag har fyldt meget.

- Det har været diskuteret i over fem år, og der er ikke en eneste dag i de fem år, hvor jeg ikke har tænkt på den sag og de piger, siger Støjberg.

Hun er i dag løsgænger i Folketinget efter at have forladt Venstre.

Netop hendes eget og nu tidligere parti var med til at sende hende i Rigsretten, da et stort flertal i Folketinget stemte for dette.

Der blev ikke fundet en "rygende pistol", da Inger Støjberg tidligere blev afhørt af Instrukskommissionen. Den blev nedsat for at gennemgå forløbet, der førte til adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Men ifølge vidneudsagn fra embedsmænd blev Støjberg i 2016 advaret om, at det ville være klart ulovligt. Så kommissionen tilsidesatte den tidligere udlændingeministers forklaring og gav hende skylden for adskillelsen af de over tyve par.

Men den fandt ikke en direkte ordre fra Støjberg. Det ventes at være fokus, når rigsretssagen går i gang til september.

Da Inger Støjberg blev afhørt af Instrukskommissionen, var det som vidne, men i Rigsretten skal forsvarerne procedere hendes sag.