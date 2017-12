Støjberg: Grænsen for familiesammenføring er umiddelbart tre år

- Det er ganske, ganske tung jura. Derfor tager det selvfølgelig også noget tid. Men jeg kan garantere, at vi arbejder i døgndrift, siger hun til DR og TV2.

DF vil blandt andet gerne se på retten til familiesammenføring, som i dag betyder, at flygtninge med midlertidig beskyttelse må vente tre år på at kunne få deres familie til Danmark.

Spørgsmål: DF vil gerne løfte grænsen til fem år. Synes regeringen, det er en god idé?

- Det er noget af det, vi har kigget meget grundigt på - og det har vi sådan set løbende gjort. Men der er helt klart nogle konventionsbindinger i forhold til det.

- Det betyder, at de tre år umiddelbart er grænsen for, hvad man kan, siger Inger Støjberg til DR og TV2.

Retten til familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelse blev i januar 2016 forlænget fra et til tre år. Det blev kritiseret for at være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Men i november afgjorde Højesteret, at treårsreglen ikke er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Selv om regeringen altså ikke umiddelbart er med på at forlænge ud over de tre år, lover Støjberg et regulært paradigmeskift i udlændingepolitikken.

- I stedet for at blive mødt med en permanent bolig og en integrationsplan, bliver du mødt med en midlertidig bolig og en plan for hjemsendelse og selvforsørgelse, siger hun til DR og TV2.

Med ministerens ord diskuterer parterne "det hele": både integrationsgrunduddannelse, boliger, danskundervisning og job.

Men efter mødet konkluderer udlændingeordfører Martin Henriksen (DF), at det "går langsomt på de afgørende punkter".