Støjberg: Der er ikke grundlag for en rigsret

- Jeg havde troet, men også håbet, at Folketingets to udpegede advokater havde lavet et selvstændigt stykke arbejde.

Venstres Inger Støjberg mener ikke, at der er grundlag for en rigsretssag mod hende.

- Men jeg kan konstatere, at de har lagt sig i slipstrømmen af Instrukskommissionens arbejde. Det synes jeg, er ærgerligt, siger Støjberg.

- Folketinget er ikke blevet en pind klogere af det her arbejde. Der kunne man bare have læst konklusionerne fra kommissionen, men der er flere uvildige advokater, der har kritiseret kommissionens konklusioner.

- Det er politik, og nu er det op til Folketinget at afgøre, om man vil stille mig for en rigsret for at beskytte piger. Det må Folketingets flertal afgøre, men jeg mener bestemt ikke, der er grundlag for en rigsretssag, siger Støjberg.

Venstres tidligere næstformand konstaterer også, at man "ikke dør af at komme for en rigsret".

Folketinget havde bedt de to advokater om at gennemgå en delberetning fra Instrukskommissionen. Den kom i december.

Beretningen ytrede hård kritik af Støjbergs rolle i sagen fra 2016 om adskilte asylpar, hvor den ene var mindreårig. Inger Støjberg var dengang udlændinge- og integrationsminister.

Advokaterne har onsdag formiddag fremlagt deres konklusioner ved et møde i Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen i Folketinget.