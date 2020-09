Støjberg: Ændret svensk syn på indvandring er vigtigt for Danmark

Efter mødet udtrykker Inger Støjberg tilfredshed med, at der i Sverige er ved at åbne sig en diskussion om indvandring, kriminalitet og integration.

Retsordfører for Venstre og tidligere udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg mødtes mandag med formanden for Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson.

- Det glæder mig, at man i Sverige er begyndt at tale om indvandringsproblemerne i stedet for at tale uden om dem.

- Jeg vil ikke skjule, at jeg synes, at svenskerne langt hen ad vejen har ladt os i stikken.

- Når man har haft så lempelig tildeling af opholdstilladelser, statsborgerskaber og en tydelig berøringsangst, så ser vi bandekriminalitet. Og fordi der er fri bevægelighed, så bliver et svensk problem til et dansk problem, siger Inger Støjberg, der er næstformand i Venstre.

Svensk politik har inden for de seneste uger ændret tone betydeligt. En række alvorlige forbrydelse med afsæt i bandekriminalitet har fået både Moderaterne og Kristdemokraterne til at omtale integrationsproblemer.

Og endda have en politisk samtale med Sverigedemokraterna, der ellers har været lagt politisk på is i mange år.

- Vi ser nu en udvikling, hvor andre partier nærmer sig vores standpunkter. Men det er ikke nok, der skal også ske handling.

- Nu er vi tre partier, der sammen kan lægge pres på den socialdemokratiske regering, siger Jimmie Åkesson, der mødtes med Inger Støjberg for at få inspiration fra danske tiltag med bandekriminalitet:

- Jeg mener Danmark er et foregangsland og har været det længe inden for integrationspolitik. Man har ikke tilladt situationen at eskalere, som man har gjort i Sverige.

Inger Støjberg ville efter mødet ikke sige, om hun står tættere på Sverigedemokraterna eller Venstres søsterparti, Moderaterne, politisk.

- Det skal jeg ikke blande mig i. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at i min optik er der mange svenskere, der kommer til at sige tak til både Jimmie og Sverigedemokraterna for at tage dette her spørgsmål alvorligt og sige tingene, som de er, siger hun.